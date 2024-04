Titel-Gala gegen Bremen: Bayer 04 Leverkusen ist Deutscher Meister!

Der Matchplan der Gastgeber scheint in den ersten Minuten vollkommen erkennbar. Leverkusen will die Gäste von der Weser mit schier endlosem Ballbesitz in die eigene Defensive drängen und sich die entscheidenden Lücken erarbeiten.

"Nachdem Naby gestern erfahren hat, nicht von Beginn an zu spielen, hat er sich entschieden, nicht in den Bus zu steigen, sondern nach Hause zu fahren", erklärte Klubboss Clemens Fritz vor dem Spiel.

Vor dem Gastspiel in Leverkusen hat Mittelfeldstratege Naby Keita auf Seiten der Nordlichter für einen handfesten Eklat gesorgt!

Trainer Ole Werner will die Leverkusener Meisterparty mit dieser Aufstellung crashen:

Sämtliche T-Shirts und Kappen werden rund um das Stadion mit der Aufschrift "Deutscher Meister 2024" an den Mann gebracht.

In weniger als drei Stunden rollt in der BayArena schließlich der Ball. Schon jetzt haben sich tausende Fans rund um das Stadion versammelt, um sich gebührend auf das Spiel einzustimmen.

Auch der Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen, Uwe Richrath, freut sich auf die Partie gegen die Hanseaten. "Wir wollen den letzten entscheidenden Schritt gehen, um am Ende des Tages hoffentlich etwas feiern zu dürfen", verriet der Politiker im "Doppelpass" auf SPORT1.

Es ist eine Saison der Superlative für Xabi Alonso und sein Team!

Die 19 Gegentore in den bisherigen 28 Spielen bedeuten zum jetzigen Zeitpunkt einen neuen Vereinsrekord. Ebenso viele Tore wurden in der laufenden Spielzeit durch Einwechselspieler erzielt. Elf Treffer gelangen Bayer 04 in der Nachspielzeit.

29 Ligaspiele seit dem Saisonstart blieb zudem noch nie eine Mannschaft ungeschlagen. Den Rekord hielt bislang der FC Bayern (28) unter Pep Guardiola in der Saison 2013/14.

121Punkte holte Leverkusen in den 54 Spielen, seitdem Alonso die Mannschaft trainiert. Keine andere Mannschaft war in der Zeit so erfolgreich.