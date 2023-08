Trainer-Hammer bei Bayer 04! Das passiert mit Xabi Alonso bei der Werkself

Trotz glanzvoller Aussichten in Spaniens Hauptstadt lieferte Alonso mit seiner Vertragsverlängerung ein eindeutiges Statement Richtung Madrid und Leverkusen.

Grund genug, dass die Königlichen von Real Madrid in den vergangenen Wochen ihre Bemühungen um den Ex-Schützling deutlich intensivierten.

Das gaben die Leverkusener am Freitagnachmittag auf ihrer Homepage bekannt. Das eigentliche Arbeitspapier des 41-Jährigen hatte lediglich bis zum 30. Juni 2024 Gültigkeit.

"Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das Bayer 04 in mich setzt. Die Tatsache, dass wir in der sportlichen Ausrichtung von derselben Idee und derselben Richtung überzeugt sind, sorgt für große Nähe und Vertrauen zwischen den Klub-Verantwortlichen und mir", so Alonso.

Der 41-Jährige kam im vergangenen Oktober nach Leverkusen und übernahm das Zepter von Vorgänger Gerardo Seoane (44).