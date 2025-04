Bayer-Star will weg! Macht er jetzt richtig Zoff in Leverkusen?

In dieser Saison kommt Jonas Hofmann bei weitem nicht mehr so oft zum Einsatz wie ein Jahr davor. © Christophe Ena/AP

Neben dem feststehenden Abgang von Jonathan Tah (29) klingen auch die Worte des 32-Jährigen nach leiser Wechsel-Ankündigung.

"Fakt ist natürlich, dass ich noch zwei Jahre Vertrag habe und auch 33 werde im Sommer. Man muss realistisch bleiben. Aber die Situation ist sehr schwierig und ich will Fußball spielen", erklärte er.

Damit ließ der Ex-Gladbacher kaum Spielraum für Interpretation.

Statt noch wie in der Vorsaison fester Bestandteil der Werkself zu sein, wird Hofmann in der laufenden Saison mehr und mehr überhaupt nicht beachtet.

Einen genauen Grund soll er von Trainer Xabi Alonso (43) eigener Aussage zufolge bis heute nicht gehört haben. "Ich finde es einfach sehr schwierig, wenn man ein großer Bestandteil war in der Vorsaison bei so einer erfolgreichen und einmaligen Saison und dann so außen vor gelassen wird."