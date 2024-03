Trainer-Legende Christoph Daum warnt Bayer Leverkusen: Das ist der Grund

Christoph Daum (70) war von 1996 bis 2000 selbst Trainer bei Bayer 04 Leverkusen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Die haben überhaupt nichts erreicht. Es ist überhaupt nicht so, dass sie schon Meister sind oder dass sie den Pokal gewonnen haben, weil sie im Halbfinale sind. Wir haben schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen, dass es zu unerwarteten Drehungen kam", sagte Daum in der Sendung "Sky90" am Sonntag.

Daum hatte selbst in seiner Trainerkarriere mit Bayer vor 24 Jahren einen scheinbar sicheren Titel verspielt, als der Werksclub am letzten Spieltag überraschend in Unterhaching verlor und am Ende die Münchner jubelten.

Aktuell stehen die noch ungeschlagenen Leverkusener nach dem 2:0 im Derby beim 1. FC Köln zehn Punkte vor Meister FC Bayern an der Spitze und haben auch als Pokal-Halbfinalist beste Chancen auf den Titel.

Bayer müsse aber sein Spiel beibehalten und sich nicht wie beim etwas glücklichen 2:1 gegen Mainz zuletzt aus dem Konzept bringen lassen.