Rot-Frust beim FC Köln: Bayer 04 Leverkusen führt 1:0 gegen dezimierte Geißböcke

Am Sonntag treffen der 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga zum Derby aufeinander. Zur Halbzeit liegt die Werkself mit 1:0 in Führung.

Von Jonas Reihl

Köln - Ein Derby ist immer etwas ganz Besonderes – für Fans und Spieler gleichermaßen. Das sieht man auch beim heutigen Nachbarschaftsduell zwischen dem 1. FC Köln und Bayer 04 Leverkusen. Jan Thielmann (21) sah nach hartem Einsteigen gegen Granit Xhaka (31) die rote Karte. © Rolf Vennenbernd/dpa Tausende Anhänger der Werkself sind am Sonntagmittag durch die Kölner Innenstadt gezogen und haben lautstark "Bayer, Bayer, Bayer" skandiert - eingereiht von tausenden Polizisten. Sogar ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die hitzige Atmosphäre hat sich dann auch auf den Rasen übertragen. Von Anpfiff an schenkten sich beide Mannschaften nichts und kämpften um jeden Zentimeter des Platzes. Dabei war es FC-Eigengewächs Jan Thielmann (21), der schließlich überdrehte: In der 13. Minute stieg der schnelle Angreifer unabsichtlich auf die Achillessehne von Bayer-Mittelfeldstratege Granit Xhaka (31). 1. FC Köln Vorbereitungen auf Rheinisches Derby: Das dürfen Fans auf keinen Fall mitnehmen Nachdem Schiedsrichter Tobias Stieler Thielmann zunächst nur verwarnt hatte, schaltete sich der Videoassistent ein – und schickte den Hamburger zum Onfield-Review an den Spielfeldrand. Der änderte daraufhin seine Entscheidung und zückte die rote Karte gegen den 21-jährigen Thielmann. Dezimierte Kölner kämpfen aufoperungsvoll - Frimpong bringt Werkself in Front Jeremie Frimpong (23) feiert seinen Treffer zum 1:0 gegen den 1. FC Köln. © Rolf Vennenbernd/dpa In der Folge heizte sich die Stimmung auf dem Rasen weiter auf und die Nickligkeiten beider Teams häuften sich. Zunächst übersah Stieler noch ein klares Foul von Piero Hincapie (22) an Sargis Adamyan (30, 17.), ehe Jeremie Frimpong (23) nach hartem Einsteigen gegen Julian Chabot (26) die gelbe Karte sah (22.). Ebendiese sah auch FC-Sechser Eric Martel (21), der Mega-Talent Florian Wirtz (20) am Strafraumrand rüde von den Beinen holte und so einen aussichtsreichen Bayer-Angriff unterbinden konnte. In der Folge beruhigte sich die Partie zunehmend und der dezimierte FC konnte den Tabellenführer von der anderen Rheinseite zunächst aus der eigenen Gefahrenzone fernhalten. 1. FC Köln Meister-Träume gegen Abstiegs-Angst: FC Köln will Leverkusen ärgern Das änderte sich erst in der 37. Minute, als Außenverteidiger Alejandro Grimaldo (28) zu viel Platz auf der linken Seite bekam und den Ball in die Mitte brachte. Seine Flanke rutschte nach Fehler von FC-Innenverteidiger Timo Hübers (27) durch den Strafraum, ehe Frimpong freistehend vor Schwäbe den Ball nur noch einschieben musste. TAG24 bleibt für Euch weiter am Ball.



