Transfer-Hammer in der Bundesliga? Leverkusen will Bayern-Star
Leverkusen - Der Abgang von Alejandro Grimaldo (30) zu Atlético Madrid scheint festzustehen, weshalb sich Bayer 04 Leverkusen einen Ersatz und neuen Führungsspieler suchen muss. Die Werkself soll einen Star vom FC Bayern München ins Auge gefasst haben.
Wie "Bild" erfahren haben will, soll Sportchef Simon Rolfes (44) Linksverteidiger Raphaël Guerreiro (32) auf der Liste haben.
Der Vertrag des portugiesischen Europameisters von 2016 läuft in der kommenden Woche aus, der 32-Jährige wäre also ablösefrei.
Zwar ist Guerreiro kein Außenverteidiger mit defensiven Stärken, aber er wäre ein Typ wie Grimaldo. Obendrein hat der Portugiese als Spieler des deutschen Rekordmeisters eine gewisse Gewinner-Mentalität eingeimpft bekommen.
Sportchef Rolfes und der neue Trainer Carles Martínez (42) scheinen sich bei der Personalie aber nicht ganz sicher zu sein. Eine weitere Grimaldo-Alternative soll nämlich auch Arsène Kouassi (22) vom FC Lorient sein. Der spielt gemeinsam mit Bayer-Verteidiger Edmond Tapsoba (27) in der Nationalmannschaft von Burkina Faso, trägt wohl aber noch nicht genug Leader-Gen in sich.
Für Kouassi wird eine Ablöse von 20 Millionen Euro aufgerufen. Die könnte durch den Verkauf von Grimaldo für rund 25 Millionen gestemmt werden.
Bayer 04 Leverkusen: Ex-Stuttgart-Star steht auch auf der Liste
Sollte man sich unterm Bayer-Kreuz für den 22-jährigen Youngster entscheiden, bräuchte es trotzdem noch einen echten Führungsspieler für die Abwehr, besonders für die rechte Defensivseite.
Hier scheint der Ex-Stuttgarter Konstantinos Mavropanos (28) von England-Absteiger West Ham beste Chancen zu haben.
Der 1,94 Meter große Abwehr-Hüne hätte zudem den Vorteil, dass er auch im Zentrum spielen könnte.
Eine Alternative zum Griechen ist zudem US-Nationalspieler Sergiño Dest (25) von der PSV Eindhoven. Aber Achtung: Auch der FC Bayern München soll ihn ins Auge gefasst haben.
Titelfoto: Marius Becker/dpa