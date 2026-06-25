Transfer-Hammer in der Bundesliga? Leverkusen will Bayern-Star

Leverkusen - Der Abgang von Alejandro Grimaldo (30) zu Atlético Madrid scheint festzustehen, weshalb sich Bayer 04 Leverkusen einen Ersatz und neuen Führungsspieler suchen muss. Die Werkself soll einen Star vom FC Bayern München ins Auge gefasst haben.

Raphaël Guerreiro (32, l.) könnte bei Bayer 04 Leverkusen Alejandro Grimaldo (30, nicht im Bild) ersetzen. © Marius Becker/dpa

Wie "Bild" erfahren haben will, soll Sportchef Simon Rolfes (44) Linksverteidiger Raphaël Guerreiro (32) auf der Liste haben.

Der Vertrag des portugiesischen Europameisters von 2016 läuft in der kommenden Woche aus, der 32-Jährige wäre also ablösefrei.

Zwar ist Guerreiro kein Außenverteidiger mit defensiven Stärken, aber er wäre ein Typ wie Grimaldo. Obendrein hat der Portugiese als Spieler des deutschen Rekordmeisters eine gewisse Gewinner-Mentalität eingeimpft bekommen.

Sportchef Rolfes und der neue Trainer Carles Martínez (42) scheinen sich bei der Personalie aber nicht ganz sicher zu sein. Eine weitere Grimaldo-Alternative soll nämlich auch Arsène Kouassi (22) vom FC Lorient sein. Der spielt gemeinsam mit Bayer-Verteidiger Edmond Tapsoba (27) in der Nationalmannschaft von Burkina Faso, trägt wohl aber noch nicht genug Leader-Gen in sich.

Für Kouassi wird eine Ablöse von 20 Millionen Euro aufgerufen. Die könnte durch den Verkauf von Grimaldo für rund 25 Millionen gestemmt werden.