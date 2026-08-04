Transfer-Hammer steht kurz bevor: Bayer 04 will Moussa Diaby zurückholen!
Leverkusen - Die Werkself arbeitet allen Anschein nach an einer spektakulären Rückholaktion! Offenbar soll sogar schon ein erstes Angebot abgegeben worden sein.
Die Liste der millionenschweren Abgänge unterm Bayer-Kreuz ist in den jüngeren Jahren um einige Akteure länger geworden - einer davon könnte aber schon bald wieder zurück ins Rheinland kommen.
Nämlich: Frankreich-Rakete Moussa Diaby (27)!
Erst vor drei Jahren war der 27-Jährige für rund 55 Millionen Euro zu Aston Villa gewechselt, ein Jahr später für 60 Millionen zum Saudi-Klub Al-Ittihad.
Dem Kicker zufolge scheint der Doublesieger von 2023/24 ernsthaftes Interesse an einem Comeback des Flügelflitzers und schon eine erste Millionenofferte Richtung Wüste geschickt zu haben - Höhe unbekannt.
Auch der Spieler selbst soll demnach die fußballerische Sackgasse in Saudi-Arabien erkannt haben und auf einen Transfer nach Europa drängen.
Unter Neu-Trainer Carles Martinez (42) könnte Diaby die erhoffte Verstärkung auf der rechten Außenbahn und das pfeilschnelle Gegenstück zu Neuzugang Afonso Moreira (21) - auf der linken Seite - sein.
Konkurrenz aus Italien und Portugal
Der einzige Interessent scheint Leverkusen aber nicht zu sein. Demnach sollen sich auch Inter Mailand und Benfica Lissabon Chancen auf eine Verpflichtung des Franzosen ausrechnen.
Derzeit hat Diaby noch einen Wüsten-Vertrag bis 2028, sein Marktwert wird auf 30 Millionen Euro geschätzt.
Für einen Wechsel - speziell unters Bayer-Kreuz - soll der 27-Jährige offenbar sogar bereit sein, nur noch die Hälfte seines derzeitigen Gehalts (rund 15 Millionen Euro) kassieren zu können.
Bereits unmittelbar vor der Abfahrt ins Trainingslager hatte Meistermacher Simon Rolfes (44) klargemacht, dass künftige Transfers sofort helfen müssen. "Die Spieler, die wir jetzt holen wollen, sollen der Mannschaft direkt helfen. Wir sehen sie als wichtige Bausteine der Mannschaft an."
Am 22. August startet Bayer 04 gegen Wehen Wiesbaden im DFB-Pokal in die neue Saison - mit Rückkehrer Moussa Diaby?
Titelfoto: Bildmontage: Federico Gambarini/dpa