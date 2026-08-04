Transfer-Hammer steht kurz bevor: Bayer 04 will Moussa Diaby zurückholen!

Leverkusen - Die Werkself arbeitet allen Anschein nach an einer spektakulären Rückholaktion! Offenbar soll sogar schon ein erstes Angebot abgegeben worden sein.

Moussa Diaby (r.) kam 2019 für 15 Millionen Euro von Paris St. Germain nach Leverkusen. © Marius Becker/dpa

Die Liste der millionenschweren Abgänge unterm Bayer-Kreuz ist in den jüngeren Jahren um einige Akteure länger geworden - einer davon könnte aber schon bald wieder zurück ins Rheinland kommen.

Nämlich: Frankreich-Rakete Moussa Diaby (27)!

Erst vor drei Jahren war der 27-Jährige für rund 55 Millionen Euro zu Aston Villa gewechselt, ein Jahr später für 60 Millionen zum Saudi-Klub Al-Ittihad.

Dem Kicker zufolge scheint der Doublesieger von 2023/24 ernsthaftes Interesse an einem Comeback des Flügelflitzers und schon eine erste Millionenofferte Richtung Wüste geschickt zu haben - Höhe unbekannt.

Auch der Spieler selbst soll demnach die fußballerische Sackgasse in Saudi-Arabien erkannt haben und auf einen Transfer nach Europa drängen.

Unter Neu-Trainer Carles Martinez (42) könnte Diaby die erhoffte Verstärkung auf der rechten Außenbahn und das pfeilschnelle Gegenstück zu Neuzugang Afonso Moreira (21) - auf der linken Seite - sein.