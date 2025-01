Transfer-Karussell dreht sich bei Bayer Leverkusen: Einer geht, zwei kommen?

Dementsprechend groß ist der Bayer-Bedarf, weiß auch Sportchef Simon Rolfes (43). Der versprach seinem Coach schon vor dem Leipzig -Kracher am vergangenen Wochenende, sich intensiv auf dem Transfermarkt umsehen zu wollen, "um eine gute Lösung zu finden". Die scheint nun gefunden worden zu sein - und das gleich im Doppelpack!

Hinzu kommt: Victor Boniface (24) könnte den Meister wohl tatsächlich in Richtung Wüste verlassen. Nachdem am Montag bekannt wurde, dass Saudi-Klub Al-Nassr den Nigerianer für 50 Millionen Euro von der Werkself loseisen will, fehlte der Angreifer am Dienstag beim Abschlusstraining vor dem Champions-League -Spiel gegen Prag am Mittwoch.

Innenverteidiger Mario Hermoso (29) lief in der vergangenen Saison noch für Atlético Madrid auf. © Federico Gambarini/dpa

So habe die Werkself mit Premier-League-Klub Aston Villa bereits eine komplette Einigung über einen Transfer von Buendia erzielen können, berichtet Pay-TV-Sender Sky.

Demnach soll der Argentinier zunächst bis Saisonende per Leihe an den Rhein kommen, anschließend soll die Werkself eine Kaufoption besitzen. Nach dem obligatorischen Medizincheck, der in Kürze erfolgen soll, soll der Deal finalisiert werden.

Ähnlich sieht es bei Hermoso aus. Der Innenverteidiger soll laut Transferexperte Fabrizio Romano (31) ebenfalls per Leihe von der AS Rom kommen. Der Spanier, der jahrelang für Atlético Madrid auflief, kam erst im Sommer in die italienische Hauptstadt, konnte sich dort allerdings nicht nachhaltig durchsetzen.

Dennoch gilt der 29-Jährige als Wunschkandidat von Alonso, so Romano. Eine mündliche Einigung zwischen allen Parteien sei nur noch Formsache, heißt es abschließend.