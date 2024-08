Trotz Interesse von PSG & Co.: Bayer-Star Tapsoba bekennt sich zur Werkself

Leverkusen - Mit starken Leistungen hat sich Innenverteidiger Edmond Tapsoba (25) in die Notizbücher zahlreicher europäischer Top-Klubs gespielt. Sorge um einen Abgang müssen sich die Bayer -Fans wohl allerdings nicht machen.

Unter anderem Paris Saint-Germain soll Interesse an Innenverteidiger Edmond Tapsoba (25) von Bayer 04 Leverkusen angemeldet haben. © Marius Becker/dpa

"Natürlich freut es mich, wenn ich mit großen Vereinen wie Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht werde", meint der Abwehrhüne zwar im Gespräch mit "SPORT BILD", schiebt dann aber hinterher: "Ich fühle mich in Leverkusen sehr wohl und zu Hause."

Grund dafür sei die Atmosphäre rund um die Werkself, die dem 25-Jährigen sehr imponiert. "Unsere Stärke ist der Zusammenhalt im Team, in der Kabine und auch im privaten Leben", so Tapsoba.

Zumal auch die Bayer-Führungsebene eine besondere Rolle für den Innenverteidiger spielt. Er meint: "Vom ersten Tag an hat der Verein - allen voran Simon Rolfes (42) - alles dafür getan, damit ich mich wie zu Hause fühlen konnte."

Einen Transfer noch in diesem Sommer strebt der Rechtsfuß folglich nicht an - auch, weil er noch viel lernen will bei der Werkself und Trainer Xabi Alonso (42).