Überraschendes Geständnis: Bayer-Star erinnert sich an schwierigen Leverkusen-Start

Dank südamerikanischer Teamkollegen wie Charles Aránguiz (35, r.) und Exequiel Palacios (26) konnte sich Hincapie in Leverkusen schnell einleben - trotz Sprachbarriere. © Marius Becker/dpa

Dennoch sei er beim Double-Sieger schnell heimisch geworden - auch dank anderer südamerikanischer Mitspieler wie Charles Aránguiz (35) und Exequiel Palacios (26).

"Es war schön, zu spüren, dass alle da waren, mich unterstützten und mir sagten, was ich tun sollte, was gut war, was nicht und was ich verbessern konnte", meint Hincapie dazu.

Auf diese Weise habe er sich sportlich sowie menschlich weiterentwickeln können und inzwischen "eine gewisse Reife erreicht und viel Erfahrung gesammelt", ist sich der 23-Jährige, der noch bis 2029 bei der Werkself unter Vertrag steht, sicher.

Sein persönliches Wachstum sei aber noch lange nicht abgeschlossen - und soll am liebsten beim rheinischen Bundesligisten weitergehen. Schließlich sei er in Leverkusen nicht nur "sehr glücklich", sondern empfindet es gar als Ehre, "Teil der Vereinsgeschichte zu sein und meinen Namen darin zu hinterlassen", betont Hincapie.