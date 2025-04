Verlässt Xabi Alonso Bayer 04 Leverkusen? Das denkt Boss Fernando Carro

Leverkusens Geschäftsführer Fernando Carro (60) hat den Druck auf Trainer Xabi Alonso (43) erhöht. © Harry Langer/dpa

"Eine Trainerentscheidung hat viele andere Komponenten, die davon betroffen sind. Wir bereiten ja schon mit Xabi Alonso die Vorbereitung vor, wir bereiten mit ihm den Kader vor. Wenn am Ende Xabi Alonso tatsächlich woanders hingehen sollte, dann müssen wir das mit ihm in den nächsten Wochen klarmachen und das werden wir auch in den nächsten Wochen mit ihm diskutieren", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bayer 04 Leverkusen dem TV-Sender Sky.

Der 60 Jahre alte Spanier betonte in diesem Zusammenhang, dass man in Leverkusen in Kürze eine Entscheidung vom Cheftrainer fordere.

"Da werden wir nicht bis zum Ende der Saison warten, sondern das werden wir auch vorher entscheiden müssen, denn das hat andere Konsequenzen in der Kaderplanung, in der Vorbereitung." Carro wolle Planungssicherheit und "eine Entscheidung, die jetzt nicht mehr lange hingezogen werden kann, sondern relativ schnell entschieden werden muss".

Dabei wurde er auch nach seinem Bauchgefühl gefragt: "Mein Bauchgefühl? Mein Bauchgefühl ist 50:50."