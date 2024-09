Wäre Jonathan Tah gewechselt: Sport-Boss Simon Rolfes wollte DIESEN Spieler als Nachfolger

Leverkusen - Nationalspieler Jonathan Tah (28) wird Bayer 04 Leverkusen am Ende der Saison verlassen. Das hat der Abwehrspieler erst kürzlich klargestellt . Doch wer wird sein Nachfolger bei der Werkself? Sport-Boss Simon Rolfes (42) soll sich schon auf der Suche befinden.

Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes (42, Foto) sucht einen Nachfolger für Jonathan Tah (28). © Hendrik Schmidt/dpa

Wie BILD berichtet, ist man im Rheinland auch schon auf einen Abgang des Innenverteidigers in diesem Sommer vorbereitet gewesen.

So soll Waldemar Anton (28) - in der vergangenen Spielzeit noch für den VfB Stuttgart am Ball - ganz oben auf der Liste gestanden haben. Der viermalige Nationalspieler entschied sich aber gegen Bayer und wechselte zum Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund.

Ein weiterer Verteidiger, der weit oben auf dem Zettel gestanden haben soll, ist Joel Matip (33). Der ehemalige Spieler des FC Schalke 04 stand zuletzt beim FC Liverpool in der englischen Premier League unter Vertrag.

Mit dem Abgang von Trainer-Legende Jürgen Klopp (57) wurde aber auch der Kontrakt des Deutsch-Kameruners an der Anfield Road nicht verlängert.

Der 33-Jährige soll dem Bericht zufolge aber der aussichtsreichste Kandidat auf die Tah-Nachfolge gewesen sein, hätte der 30-fache deutsche Nationalspieler die Werkself noch im Sommer verlassen.