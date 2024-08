Wahnsinn im Borussia-Park! Bayer Leverkusen gewinnt dank spätem Wirtz-Treffer

Wahnsinn zum Auftakt! Bayer Leverkusen hat am 1. Spieltag der Bundesliga dank eines späten Treffers von Florian Wirtz gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen.

Von Jonas Reihl

Mönchengladbach - Die 62. Bundesliga-Saison ist mit einem echten Kracher gestartet! Am Ende eines heißen Duells hat sich Meister Bayer 04 Leverkusen mit 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt.

Der amtierende Champion aus Leverkusen ist - mal wieder durch ein Tor in letzter Minute - mit einem Sieg in die neue Spielzeit gestartet. © Federico Gambarini/dpa Granit Xhaka brachte die Werkself schon früh in Führung (12. Minute), ehe Florian Wirtz zwischenzeitlich sogar auf 2:0 für den Meister erhöhte (38.). In der zweiten Halbzeit kämpfte sich die Borussia allerdings zurück ins Spiel und konnte durch Nico Elvedi (59.) und Tim Kleindienst (85.) sogar ausgleichen. Bitter für die Fohlen: Erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit mussten die Gastgeber das 3:2 durch Wirtz nach einem Elfmeter hinnehmen. Bayer 04 Leverkusen Top-Ligen als Vorbild: Bayer-Boss Rolfes begrüßt neue Champions League TAG24 berichtete für Euch im Liveticker. Hier gibt es ihn zum Nachlesen.

Nationalspieler Florian Wirtz erzielte zum Bundesliga-Auftakt einen Doppelpack. © Federico Gambarini/dpa

Bayer Leverkusen tütet späten Sieg bei Borussia Mönchengladbach ein!

90. Minute +13: Abpfiff! Bayer 04 Leverkusen gewinnt durch ein spätes Tor von Nationalspieler Florian Wirtz in Mönchengladbach.

90. Minute +10: Wirtz tritt an, scheitert aber zunächst an Omlin. Der Abpraller landet allerdings direkt vor den Füßen des Spielmachers, sodass der einen Doppelpack zum 3:2 schnüren kann.

90. Minute +10: Tooooooor für Bayer Leverkusen!

90. Minute +10: Glück für den Meister: Schröder zeigt tatsächlich auf den Punkt!

90. Minute +9: Schiedsrichter Robert Schröder wird von VAR Cortus zum Monitor beordert. Itakura könnte Adli bei einer Abwehraktion im Strafraum am Fuß getroffen haben. Ist das Elfmeter?

90. Minute +8: Das wäre es gewesen! Cvancara setzt sich auf Links durch und zieht einfach mal ab. Sein Versuch geht knapp über den Kasten von Hradecky.

90. Minute +7: Drei Minuten sind noch zu spielen. Schafft eine Mannschaft noch den Lucky Punch?

90. Minute +6: Die Zeit läuft der Werkself jetzt davon. Wird Alonso noch einmal reagieren und Patrik Schick bringen?

90. Minute +5: Seoane nimmt mit einem Dreifachwechsel Zeit von der Uhr: Ngoumou kommt für Kleindienst, Lainer für Honorat und Chiarodia ersetzt Netz.

90. Minute +3: Die Fohlen verteidigen jetzt mit allen Spielern in der eigenen Hälfte und können sich kaum noch befreien.

90. Minute +1: Dicke Chance für die Werkself. Plötzlich kommt Linksverteidiger Grimaldo im Strafraum relativ frei zum Schuss. Sein Versuch geht allerdings knapp rechts am Kasten vorbei.

90. Minute: Zehn Minuten werden nachgespielt.

89. Minute: Die Borussia verteidigt aufopferungsvoll, Bayer rennt an.

87. Minute: Wie wird der Meister jetzt reagieren?

Tim Kleindienst gleicht für Borussia Mönchengladbach aus.

85. Minute: Tor durch Kleindienst! Stöger spitzelt den Ball in den Strafraum, wo der Stürmer das Zuspiel des Österreichers gerade noch so per Grätsche erreichen und die Kugel einschieben kann.

85. Minute: Toooooor für Borussia Mönchengladbach!

82. Minute: Gute Chance für die Fohlen. Cvancara setzt sich auf der Außenbahn durch und bedient Honorat mustergültig. Seine Direktabnahme kann allerdings gerade noch so geblockt werden.

81. Minute: Nächster Doppel-Wechsel bei Bayer. Adli kommt für Boniface, Garcia ersetzt Andrich.

79. Minute: Freistoß in Top-Position für die Werkself nach Foul an Grimaldo. Der Spanier legt sich den Ball auch selbst hin, trifft aber nur die Mauer.

78. Minute: Jetzt vielleicht mal. Boniface wird per traumhaftem Schnittstellenpass von Hincapie freigespielt. Sein Schuss wird allerdings in letzter Sekunde noch von einem Abwehrspieler geblockt.

77. Minute: Das Spiel kann jetzt auf beide Seiten kippen. Die Werkself ist zwar optisch überlegen, kann sich derzeit aber keine Großchancen mehr erspielen. Die Fohlen lauern hingegen auf Nadelstiche.

74. Minute: Nächste Ecke für die Werkself. Die Hereingabe von Grimaldo findet Tah, dessen Kopfball ist aber leichte Beute für Omlin.

71. Minute: Doppelwechsel bei der Borussia. Cvancara kommt für Plea, Sander ersetzt Reitz und feiert sein Bundesliga-Debüt.

70. Minute: Toller Spielzug vom Meister. Wirtz und Boniface spielen sich mit scharfen Pässen durch die Hälfte der Fohlen. Am Ende landet der Ball bei Xhaka. Sein Versuch geht aber einige Meter über den Kasten.

67. Minute: Jetzt macht Bayer wieder ernst. Mit wütenden Angriffen versucht die Werkself den alten Spielstand wieder herzustellen. Gladbach hält bislang aber gut dagegen.

65. Minute: Xabi Alonso reagiert. Neuzugang Martin Terrier ersetzt Hofmann. Der Ex-Borusse wird von den Heim-Fans mit Pfiffen verabschiedet.

64. Minute: Jetzt sind auch die Borussia-Fans da! Lautstark peitschen sie ihre Mannschaft nach vorne.

62. Minute: Es ist offiziell! Elvedis Treffer zählt und die Borussia ist wieder drin im Spiel.

60. Minute: Der Anschlusstreffer wird durch Videoschiedsrichter Cortus überprüft. Itakura könnte bei seiner Ablage im Abseits gestanden haben.

Nico Elvedi trifft zum 2:1 für Borussia Mönchengladbach

59. Minute: Ein Freistoß von Kevin Stöger wird lang und länger und landet schließlich bei Ko Itakura. Der Innenverteidiger bringt den Ball per Kopf in die Mitte und findet Nico Elvedi. Dessen Kopfball landet schließlich hinter Hradecky im Leverkusener Tor.

59. Minute: Tooooooor für Borussia Mönchengladbach!

57. Minute: Frimpong prüft Omlin aus kurzer Distanz - mit besserem Ende für den Mönchengladbacher Keeper.

55. Minute: Aus dem Nichts eine gute Chance für die Werkself: Auf der linken Seite setzt sich Grimaldo durch und bedient Ex-Borusse Hofmann. Der nimmt die Kugel direkt per Volley, trifft den Ball aber letztlich nicht richtig.

54. Minute: Verhaltener Beginn vom Meister. Die Werkself überlässt den Fohlen das Spielgerät in deren Hälfte. Der Borussia fällt bisher allerdings nicht viel ein.

52. Minute: Jetzt rollt der Ball wieder. Bayer-Keeper Hradecky eröffnet das Spiel nach über sechs Minuten erneut.

50. Minute: Dichter Nebel hüllt noch immer das Spielfeld ein. Unklar, wann es weiter gehen wird.

Die zweite Hälfte läuft! Unterbrechung nach wenigen Sekunden

46. Minute: Schiedsrichter Schröder hat die zweite Halbzeit angepfiffen. Beide Mannschaften laufen unverändert auf. Nach nur wenigen Sekunden muss die Partie allerdings unterbrochen werden, weil Borussia-Fans Pyrotechnik zünden.

Werkself führt zur Halbzeit, VAR-Pech für die Fohlen

21.28 Uhr: Nachdem beide Mannschaften zunächst verhalten begonnen haben, hat der Meister nach etwa zehn Minuten immer mehr das Heft des Handelns in die Hand genommen und ist prompt durch ein Traumtor Ex-Borusse Granit Xhaka in Führung gegangen. Danach zeigte die Werkself eine blitzsaubere Leistung und setzte sich immer mehr in der Fohlen-Hälfte fest. Eine höhere Führung scheiterte zunächst zweimal am Alu, ehe Nationalspieler Wirtz schließlich mitten in einer Drangphase der Gastgeber auf 2:0 erhöhte. Pech für die Borussia: Der Anschlusstreffer von Neuzugang Tim Kleindienst wurde zurecht von VAR Cortus kassiert, weil der Stürmer zuvor den Fuß von Hincapie getroffen hatte.

45. Minute +4: Halbzeit im Borussia-Park.

45. Minute +1: Vier Minuten werden nachgespielt.

45. Minute: Die Entscheidung steht! Der Treffer zählt nicht.

44. Minute: VAR-Prüfung! Der Anschlusstreffer wird von Videoschiedsrichter Cortus überprüft. Möglich, dass Kleindienst zuvor Hincapie am Fuß getroffen hat.

Borussia Mönchengladbach-Neuzugang Tim Kleindienst schafft den Anschluss

42. Minute: Was für ein wilder Bundesliga-Auftakt! Nicht einmal zwei Minuten nach der Führung schaffen die Fohlen den Anschluss. Neuzugang Kleindienst bekommt einen Abpraller vor die Füße und drückt die Kugel mit dem Kopf am Boden liegend über die Linie.

42. Minute: Toooooor für Borussia Mönchengladbach!

40. Minute: Bayer Leverkusen tritt hier wie eine echte Spitzenmannschaft auf! Kaum kommt die Borussia besser ins Spiel, schlägt der Meister zu.

Nationalspieler Florian Wirtz erhöht auf 2:0 für Bayer 04 Leverkusen

38. Minute: Wieder geht es über Frimpong, der sich auf Rechts durchsetzt und den Ball flach zu Grimaldo in die Mitte bringt. Sein Versuch scheitert noch an Omlin, der Abpraller landet aber vor den Füßen von Spielmacher Wirtz. Der schiebt die Kugel dann humorlos ins Netz.

38. Minute: Tooooor für Bayer Leverkusen!

35. Minute: Nächste gute Chance für die Fohlen. Der Versuch von Kleindienst kann aber gerade noch so zur Ecke abgewehrt werden. Die bringt erneut nichts ein.

34. Minute: Erste gute Chance für die Borussia: Auf rechts setzt sich Stöger durch und flankt scharf in Richtung des einschussbereiten Kleindienst. Hradecky kann den Pass gerade noch so mit den Fingerspitzen ablenken. Glück für die Werkself.

32. Minute: Aufregung im Borussia-Park! Die Fans fordern einen Elfmeter, nachdem Kleindienst nach einem Zweikampf zu Boden geht. Schiedsrichter Robert Schröder macht allerdings keine Anstalten. Auch VAR Cortus meldet sich nicht.

30. Minute: Jetzt vielleicht mal. Andrich legt im Mittelfeld Gladbachs Stöger. Den fälligen Freistoß bringt der Österreicher gleich selbst in den Strafraum, findet aber keinen Abnehmer.

28. Minute: Die Borussia kann sich inzwischen kaum noch aus der eigenen Hälfte befreien. Ein Konterversuch über Honorat scheitert schon wenige Meter hinter der Mittellinie.

26. Minute: Nächster Freistoß für den Meister rund 35 Meter vor dem Kasten von Jonas Omlin. Der bringt aber nichts ein.

23. Minute: Wieder Alu-Treffer für Bayer! Innenverteidiger Tapsoba fasst sich aus dreißig Metern ein Herz und hämmert den Ball mitten ans Lattenkreuz.

22. Minute: Die Werkself hält das Heft des Handelns jetzt fest in der Hand. Die Fohlen kommen nur noch selten an den Ball.

20. Minute: Immer wieder Frimpong. Der Niederländer stellt Borussias Defensive mit seinem Tempo vor große Probleme. Sein Flankenversuch kann aber von Netz zur Ecke geklärt werden. Die kommt zwar auf den Kopf von Tah, sein Versuch landet aber in den Armen von Omlin.

18. Minute: Was ist denn hier los? Jetzt hagelt es Chancen im Sekundentakt. Boniface bekommt im Gladbacher Strafraum den Ball, schafft es sich zu behaupten und knallt das Spielgerät anschließend an die Latte. Das hätte das frühe 2:0 sein können.

17. Minute: Gladbach hat die erste Ecke des Spiels. Die Hereingabe von Neuzugang Stöger erreicht aber niemanden.

13. Minute: Beinahe die direkte Antwort der Fohlen! Reitz setzt sich im Getümmel im Leverkusener Strafraum durch, scheitert aus spitzem Winkel aber an Hradecky.

Bayer Leverkusen geht durch Ex-Borusse Xhaka in Führung

12. Minute: Was für ein Traumtor von Granit Xhaka! Der Ex-Borusse kommt nach Vorarbeit von Frimpong rund 25 Meter vor dem Gladbacher Kasten an den Ball, fackelt nicht lange und haut die Kugel in den Winkel. Da war für Omlin nichts zu machen.

12. Minute: Tooooooor für Bayer Leverkusen!

10. Minute: Die Werkself nimmt jetzt mehr und mehr das Zepter in die Hand. Die Borussia tut sich momentan schwer, für Entlastung zu sorgen.

8. Minute: Gladbachs Itakura rettet in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Boniface. Der wurde zuvor von Wirtz mit einem Zuckerpass in die Schnittstelle bedient.

7. Minute: Erstmals kommt die Werkself in den Strafraum der Fohlen. Frimpongs Flanke ist dann aber zu ungenau, sodass Borussias Hintermannschaft klären kann.

5. Minute: Ein Freistoß von Bayer lädt die Borussia zum Kontern ein. Der Versuch versandet aber schnell.

4. Minute: Beide Mannschaften halten sich noch zurück und versuchen Kontrolle in ihr Spiel zu bringen. Allerdings gibt es auf beiden Seiten noch zu viele Fehler.

2. Minute: Erster Versuch der Werkself. Den langen Ball von Hincapie in den Lauf von Wirtz kann der Nationalspieler aber nicht mehr erreichen.

20.30 Uhr: Anpfiff! Wer kann sich zum Auftakt durchsetzen?

Der Ball rollt in der 62. Saison der Fußball-Bundesliga.

20.25 Uhr: Bayer-Trainer Alonso erwartet heißes Match

Xabi Alonso sieht seine Mannschaft trotz der fantastischen Vorsaison nicht als Favorit. "Ich denke nicht so viel an die Vergangenheit", sagt der Spanier vor dem Spiel. "Heute erwarten wir einen guten Gegner und ein Top-Spiel zum Auftakt." Der 42-Jährige wolle mit seiner Mannschaft sofort ein Zeichen setzen, gewinnen und "die nächsten Spiele erreichen", so Alonso weiter.

Fohlen-Trainer Gerardo Seoane hofft auf eine bessere Saison. © Swen Pförtner/dpa

20.10 Uhr: Das sagt Borussia-Coach Seoane zum Auftakt-Kracher

Gerardo Seoane ist der erste Trainer seit drei Jahren, der in eine zweite Spielzeit bei den Fohlen gehen darf - trotz einer ausbaufähigen vergangenen Saison. "Wir wissen, dass wir besser performen müssen", meint der Schweizer deshalb. Helfen sollen dabei auch zwei Neuzugänge. "Kleindienst und Stöger sind Spieler, die eine gewisse Erfahrung mitbringen", urteilt der ehemalige Bayer-Trainer. Zu seinem Ex-Arbeitgeber sagt der Schweizer: "Es ist immer eine spezielle Motivation, gegen den Meister die Saison zu eröffnen. Dass Bayer seit einem Jahr kein Spiel mehr verloren hat, sagt einiges über sie aus."

Rettung in letzter Not: Bayers Piero Hincapie (l.) klärt den Ball vor dem einschussbereiten Jordan von Borussia Mönchengladbach. © Marius Becker/dpa

19.28 Uhr: Aufstellung ist da! So startet die Werkself

Knapp eine Stunde vor Anpfiff hat der Double-Sieger die Aufstellung für das Auftaktspiel in Mönchengladbach veröffentlicht. Demnach behält Keeper Lukas Hradecky nicht nur seinen Stammplatz in der Liga, sondern darf die Werkself sogar als Kapitän aufs Feld führen. Daneben bietet Trainer Xabi Alonso unter anderem Jonathan Tah, um den sich seit Wochen hartnäckige Gerüchte über einen Wechsel zu Rekordmeister Bayern München ranken, sowie die beiden Ex-Borussen Granit Xhaka und Jonas Hofmann auf. Die Neuzugänge Jeanuël Belocian, Martin Terrier und Aleix García müssen hingegen vorerst mit einem Bankplatz begnügen.

19.20 Uhr: Borussia startet mit zwei Neuzugängen

Mit Kevin Stöger und Tim Kleindienst bringt Fohlen-Coach Gerardo Seoane zum Start in die neue Spielzeit gleich zwei neue Gesichter. Daneben darf sich auch Nico Elvedi nach überstandener Verletzung über ein Startelfcomeback freuen. Der Schweizer kommt im Vergleich zur Partie in Aue am vergangenen Wochenende für Fabio Chiarodia ins Team. Manu Koné wurde hingegen kurzfristig gestrichen. Der Franzose soll seit Wochen mit einem Wechsel liebäugeln und wurde daher aus dem Kader genommen.

19.02 Uhr: Gutes Omen? Beide Teams feierten erfolgreiche Pflichtspielpremiere

Bereits am vergangenen Wochenende feierten beide Mannschaften eine erfolgreiche Pflichtspielpremiere. Gladbach war im DFB-Pokal auswärts in Aue gefordert. Trotz Rückstand und einem verschossenen Elfmeter sicherte sich die Mannschaft von Ex-Bayer-Coach Gerardo Seoane durch einen 3:1-Sieg den Einzug in die zweite Pokalrunde. Torschützen waren Frank Honorat, Luca Netz und Alassane Plea. Die Werkself durfte am Samstag sogar den ersten Titelgewinn bejubeln. Im Supercup besiegte die Mannschaft von Xabi Alonso Vizemeister VfB Stuttgart und stellte dabei erneut die Comeback-Qualitäten zur Schau: Trotz Unterzahl nach Foul von Neuzugang Martin Terrier gelang Bayer der späte Ausgleich zum 2:2. Im Elfmeterschießen hatten Alonsos Profis dann die besseren Nerven.