Wechselgerüchte um Jonathan Tah: So plant Xabi Alonso mit dem Verteidiger

Xabi Alonso (42) geht davon aus, dass Jonathan Tah (28) auch in der kommenden Saison für Bayer 04 Leverkusen spielen wird. © Marius Becker/dpa

"Er ist in meinem Plan. Jonathan ist sehr wichtig für uns", erklärte Bayers Cheftrainer vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1). Tah hatte auch in der Vorbereitung gespielt und führte die Mannschaft beim 1:4 in London beim FC Arsenal als Kapitän an.

Alonso plant mit seinem Abwehrchef, zumal es aktuell keine Signale vom FC Bayern München wegen einer Verpflichtung Tahs gibt.

Offen ist hingegen die Torwartfrage. Auch für die Partie gegen Stuttgart ließ der Spanier offen, ob Lukas Hradecky (34) oder Matej Kovar (24) beginnen.

Die beiden Keeper haben sich schon in der vergangenen Saison abgewechselt. Hradecky kam auf 35 Pflichtspiele, Kovar auf 17.