Wechselt dieser Verteidiger zum FC Bayern? Berater von Leverkusen-Star lässt aufhorchen

So auch Innenverteidiger Jonathan Tah (27)! Der gebürtige Hamburger hat sich unter Trainer Xabi Alonso (42) als Abwehrchef etabliert. Von 28 Partien absolvierte der 21-fache deutsche Nationalspieler 24 für die Rheinländer. In den verbliebenen Begegnungen wurde er dreimal geschont und einmal - am vergangenen Samstag im Derby gegen Gladbach - fehlte er wegen einer Gelbsperre.

Trainer Xabi Alonso (42, r.) gilt als großer Förderer des deutschen Nationalspielers. © Federico Gambarini/dpa

Bereits im vergangenen Jahr liebäugelte Tah mit einem Wechsel ins Ausland. Am Ende blieb der Nationalspieler jedoch den Leverkusenern treu. Doch ob das auch am Saisonende so ist, steht noch in den Sternen. "Wir werden im Sommer gucken, was möglich ist. Wir werden uns natürlich auch mit Leverkusen zusammensetzen und schauen, was sie wollen", so der frühere Sky-Reporter Bielefeld.

Zunächst einmal wolle sich der Abwehrrecke auf die laufende Saison konzentrieren. Derzeit arbeitet er mit seinen Mannschaftskollegen daran, Geschichte zu schreiben. Denn erstmals in der Vereinsgeschichte könnte Bayer 04 Leverkusen Deutscher Meister werden.

"Jona denkt noch nicht an den Sommer", stellt sein Berater klar, lässt aber durchblicken, dass die anstehende Europameisterschaft in Deutschland ein wichtiger Baustein sein könnte: "Er hat gute Chancen, eine große Rolle bei der EM zu spielen."

Dann könnte es weitere Interessenten für den 27-Jährigen geben. Bereits jetzt sollen die Münchner arge Konkurrenz haben.

Nach "Kicker"-Informationen sollen gleich vier Top-Vereine von der Insel starkes Interesse haben. Demnach haben der FC Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur und der FC Liverpool ein Auge auf Tah geworfen.

Daher darf man gespannt sein, für welchen Klub der Ex-HSV-Akteur bald auflaufen wird. Sollte er mit der Werkself Meister werden, wäre es bestimmt auch möglich, dass er im Rheinland bleibt.