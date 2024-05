Wegen Fabel-Saison: Bayer Leverkusen überreicht Stars ganz besonderes Präsent

Leverkusen - Was für eine Leistung von Bayer 04 Leverkusen ! Erstmals ist es einer Mannschaft in der Bundesliga gelungen, eine komplette Saison über ungeschlagen zu bleiben.

Nach dem 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg am Samstag durften Xabi Alonso (42) und seine Mannschaft endlich die Meisterschale in die Höhe reckene. © Federico Gambarini/dpa

Ein Paukenschlag in der in den letzten Jahren so einseitigen Bundesliga. Nicht nur, dass sich Rekordmeister FC Bayern München erstmals seit über einer Dekade nicht zum Meister krönen konnte, eine Leistung wie die der Werkself hat Fußball-Deutschland so noch nicht gesehen!

Kein Wunder also, dass sich die Bayer-Bosse etwas ganz Besonders ausgedacht haben, um ihren Spielern den nötigen Dank und Respekt auszusprechen.

Wie der Verein über seinen "X"-Account verrät, durften sich die Stars um Granit Xhaka (31) und Florian Wirtz (21) nach der Meisterfeier nämlich über einen goldenen Ring freuen, auf dem das Vereinslogo von Bayer prangt.

Ob sich die Bosse bei dem speziellen Präsent von den legendären "Super Bowl"-Ringen im American Football inspirieren haben lassen, ist ebenso unklar, wie die Frage, ob nach den möglichen Siegen in DFB-Pokal und Europa League weitere Ringe folgen würden.