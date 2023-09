Weltmeister verlängert: Bayer 04 Leverkusen bindet Mittelfeldspieler langfristig

"Exequiel hat seine außergewöhnliche Power und fußballerische Aggressivität genau wie seine strategischen und spielerischen Fähigkeiten schon oft und erfolgreich in den Dienst unserer Mannschaft gestellt. Wir sind überzeugt davon, dass er künftig in eine noch zentralere Rolle hineinwachsen kann", führt der frühere Profi weiter aus.

Der 24-Jährige habe sich als ein ungemein wichtiger Spieler der Werkself etabliert. "Dass er bei der WM in Katar ein vollwertiges Mitglied der argentinischen Weltmeister-Mannschaft war, unterstreicht seine Qualitäten als Teamplayer und auch als Individualist", so Sportdirektor Simon Rolfes (41) über den 27-fachen argentinischen Nationalspieler, der im Winter bei der Weltmeisterschaft in Katar den Titel mit seinem Heimatland gewinnen konnte.

Sportdirektor Simon Rolfes (41) freut sich über die Verlängerung des Weltmeisters. © Tom Weller/dpa

"Der Klub hat alles erfüllt, was ich mir von meiner Unterschrift seinerzeit versprochen hatte", zeigt sich der Argentinier zufrieden mit seiner Wahl vor dreieinhalb Jahren und ergänzt: "Ich fühle mich in Leverkusen sehr, sehr wohl, hier habe ich mich als Spieler immer weiterentwickeln können."

Zudem habe der große Name von Bayer 04 Leverkusen dafür gesorgt, dass er in seiner Heimat nicht aus dem Blickfeld geraten sei und er mit der Albiceleste inzwischen Südamerikameister und Weltmeister geworden ist. "Es ist klar, dass ich jetzt auch in Schwarz und Rot Erfolge feiern will."

Vielleicht klappt dies ja schon in dieser Saison. Denn neben der Bundesliga darf sich die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso (41) auch Hoffnungen im DFB-Pokal und der UEFA Europa League machen.