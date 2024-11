Wenig gelernt: Victor Boniface fünf Wochen nach Autounfall mit Handy am Steuer

Leverkusen - Von einem Lerneffekt kann man bei Bayer-Leverkusen -Stürmer Victor Boniface (23) beim Blick auf diese Aufnahmen nicht wirklich sprechen. Der 23-Jährige ist nur fünf Wochen nach einem schweren Autounfall mit Handy am Steuer auf einem Instagram-Video zu sehen - und dabei auch noch viel zu schnell.

Hat nach seinem schweren Autounfall, bei dem er glimpflich davon kam, wieder Ärger im Straßenverkehr: Bayer-Leverkusen-Stürmer Victor Boniface (23) wurde mit Handy am Steuer gefilmt. (Archivbild) © Michael Probst/AP/dpa

Belegt wird das illegale Verhalten durch ein Video, dass Bonifaces Kumpel und Rapper "zoroswagbag" auf Instagram hochgeladen hatte.

Der Nigerianer sitzt dabei bei erlaubten 120 mit rund 140 Kilometern pro Stunde hinterm Lenkrad, während er mit seinem Handy hantiert. Inzwischen ist das Video von der Plattform wieder verschwunden, es existieren aber nach wie vor Screenshots davon in sozialen Medien.

Das Verhalten von Boniface ist deswegen so brisant, da er erst vor gut einem Monat, wenn auch angeblich nur als Beifahrer, in einen schweren Autounfall verwickelt war. Bei dem Crash hatte er sich leicht an der Hand verletzt.

Auf eine Anfrage von BILD bei Bayer Leverkusen teilte Bonifaces Verein am Freitag mit: "Sollte sich der Vorfall bestätigen, werden wir natürlich zeitnah mit Victor darüber sprechen."

Die Werkself zeigte sich außerdem besorgt darüber, wie fahrlässig der Stürmer mit seinem, aber auch dem Leben anderer umgeht: "Er hat ja nicht nur eine Vorbildfunktion – es geht ganz grundsätzlich darum, weder sich selbst noch andere Menschen im Straßenverkehr zu gefährden", hieß es in dem Statement noch.