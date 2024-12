Wenn Tah geht: Bayer Leverkusen hat diese Verteidiger-Kante im Visier

Leverkusen - Die Anzeichen verdichten sich, dass Abwehrchef Jonathan Tah im Sommer Bayer Leverkusen ablösefrei verlassen wird - und zwar in Richtung FC Barcelona . Für diesen Fall schaut sich Leverkusen bereits nach einem Nachfolger um - und hat offenbar in Schottland einen geeigneten Kandidaten ausgemacht.

Außerdem soll Carter-Vickers aktuell lieber eine Rückkehr in seine englische Heimat bevorzugen. Ob es dazu kommt, ist jedoch offen.

Der gebürtige Brite mit amerikanischem Pass bringt dabei ähnliche körperliche Attribute mit wie Tah. Darüber hinaus hat er vor seinem Wechsel nach Glasgow jede Menge Erfahrung in England gesammelt. Ausgebildet wurde der 26-Jährige bei Tottenham Hotspur.

Denn wie unter anderem die britische Zeitung "The Athletic" berichtet, sollen die Leverkusener Interesse an Cameron Carter-Vickers (26) vom schottischen Serienmeister Celtic Glasgow haben.

Spielt vermutlich nur noch bis zum Saison-Ende im Rheinland: Jonathan Tah (26) soll sich in Verhandlungen mit dem FC Barcelona befinden. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

So oder so muss sich Bayer darauf einstellen im Sommer einige seiner Leistungsträger an größere Klubs abgeben zu müssen.

Neben Jonathan Tah gab es zuletzt auch Gerüchte um einen Abgang von Außenverteidiger Alejandro Grimaldo (29) zu Real Madrid. Über beiden thront nach wie vor die Befürchtung, dass Trainer Xabi Alonso (43) ebenfalls im Sommer zu den Königlichen weiterzieht. Bestätigt ist all das jedoch noch nicht.

Besser sieht es dagegen bei den Vertragsverhandlungen mit Leverkusens Offensiv-Star Florian Wirtz (21) aus. Auch wenn laut Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro (60) ein neuer Vertrag ebenfalls noch nicht unterschrieben ist - hier stehen die Zeichen auf einen Verbleib - zumindest für ein weiteres Jahr.