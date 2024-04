Werkself will Zeichen setzen: Dieser Nationalspieler soll schon bald verlängern!

Er ist DER Chef in der Hintermannschaft der Leverkusener in diesem Jahr: Jonathan Tah (28)!

Neben etlichen Klubs von der Insel soll auch der FC Bayern in jüngerer Vergangenheit Interesse am gebürtigen Hamburger gehabt haben. Zu einem Transfer dürfte es in diesem Sommer aufgrund fulminanter Ergebnisse in Leverkusen aber wohl nicht kommen.

Erst am vergangenen Wochenende hatte sich die Werkself mit dem 2:1 gegen die TSG Hoffenheim sicher für die Champions League in der nächsten Saison qualifiziert.

Mit dieser Sicherheit will man nun auch den 28-Jährigen überzeugen. Vielleicht bedarf es die aufgrund der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte auch gar nicht mehr.