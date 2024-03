Xabi Alonso verkündet: "Ich habe mich entschieden, Trainer von Bayer Leverkusen zu bleiben!"

Aber auch die Spieler seien der große Grund, warum er bleibt. "Sie geben mir so viele Gründe, an das Team zu glauben. Ich fühle, dass mein Job hier nicht erledigt ist. Ich möchte ihnen helfen und auch den jungen Spielern helfen, sich zu entwickeln", erklärte er.

"Ich muss dem Management danken, der Verein unterstützt mich sehr und ich spüre von allen Abteilungen die absolute Rückendeckung. Die Fans unterstützen uns unheimlich in diesem Jahr, aber auch in der letzten schwierigen Saison. Sie haben allen Grund zu glauben und davon zu träumen, dass wir eine tolle Saison haben können", führte er weiter aus.

Angesprochen darauf, wie wichtig die Phase der Saison jetzt wird, sagt Xabi Alonso: "Die nächsten zwei bis drei Spiele sind der Schlüssel".

Neben der Bundesliga-Partie am Samstag in der BayArena gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr, live bei Sky) meint er das Pokal-Halbfinale am 3. April (20.45 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf und natürlich auch das Viertelfinale in der Europa League gegen West Ham United, in das die Werkself am 11. April mit einem Heimspiel startet.