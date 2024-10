Wirtz-Treffer reicht nicht! Bayer 04 verpasst dritten Champions-League-Sieg in Serie

Guingamp (Frankreich) - Mit einer im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt stark veränderten Startelf ist Bayer 04 Leverkusen in der Champions League gegen Stade Brest nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus gekommen.

Trotz zahlreicher Umstellungen erwischte die Werkself einen guten Start in die Partie und ging früh durch Florian Wirtz (r.) in Führung. © Christophe Ena/AP

Auf insgesamt acht Positionen tauschte Bayer-Coach Xabi Alonso seine Mannschaft wild durch - nur das Fehlen von Torjäger Victor Boniface hatte dabei gesundheitliche Gründe.

Der Nigerianer laboriert nach einem schweren Autounfall am Sonntagmorgen noch an leichten Verletzungen an Hand und Bein.

Trotzdem kam der seit acht Pflichtspielen ungeschlagene deutsche Meister beim Überraschungsteam von Stade Brest zunächst gut in die Partie: Im Stade Roudourou in Guingamp erzielte Florian Wirtz (24.) die Führung für die Gäste, Pierre Lees-Melou (39.) glich für Brest aus.

Anschließend bot sich den Fans ein insgesamt ereignisarmes Spiel - auch, weil Bayer gegen die konterstarken und defensiv gut gestaffelten Gastgeber auf eine defensive Viererkette setzte.