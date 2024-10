VAR-Chaos in Leverkusen! Bayer 04 bleibt nach 2:1 an Tabellenspitze dran

Leverkusen - Nach dem Schock-Remis gegen Holstein Kiel (2:2) hatte Bayer 04 lange Zeit mit Eintracht Frankfurt zu kämpfen. Am Ende besorgte Stürmer Victor Boniface den wichtigen Siegtreffer für den deutschen Meister!

Kurios: Ausgerechnet Elfer-Verursacher Andrich brachte die Leverkusener nach sensationellem Kurzpass-Spiel im Frankfurter Sechzehner dann in die Spur - 1:1 (25.)!

Zehn Siege aus den vergangenen zehn Pflichtspielen - dazu ein saftiges Torverhältnis von 35:5. Das waren die nackten Zahlen pro Leverkusen vor dem Aufeinandertreffen an diesem Nachmittag!

Kurz vor seiner Auswechslung brachte Victor Boniface die Gastgeber mit 2:1 auf die Siegerstraße. © INA FASSBENDER / AFP

Einen Achterbahn-Nachmittag erlebte auch Boniface. Nach seinem harmlosen Elfmeter stand der Nigerianer nach einer Flanke des genesenen Florian Wirtz aus dem Nichts goldrichtig und nickte zum 2:1 (72.) ein.

Dickes VAR-Glück hatte der deutsche Meister plötzlich in der Nachspielzeit. Nach einem Abstoß-Bock von Lukas Hradecky - der Finne feierte übrigens sein 300. Pflichtspiel in der Bundesliga - ditschte der Ball knapp vor der Torlinie auf und konnte nur mit Mühe und Not von Jonathan Tah gegen Ekitike geklärt werden.



Während Frankfurt tobte und Elfmeter forderte, blieb die Pfeife von Schiedsrichter Dr. Felix Brych aber still.

Im Gegenzug lenkte Torhüter Trapp einen Flachschuss von Wirtz um Millimeter neben den Kasten und setzte damit den munteren Schlusspunkt unter einen fulminanten Fußball-Nachmittag.