1:5! BVB geht in Stuttgart baden, Horror-Empfang für Ex-VfB-Profi

Stuttgart - Keine Chance für den BVB, Lehrstunde im Ländle! In einer torreichen Partie hat der VfB Stuttgart am heutigen Sonntag die Borussia aus Dortmund mit 5:1 (2:0) auseinander geschraubt. Weit mehr als das sportliche Geschehen stand jedoch die Rückkehr von zwei alten Bekannten im Fokus - ein emotionales Wiedersehen an früherer Wirkungsstätte.