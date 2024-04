Bauern-Liga? Mats Hummels verspottet hochnäsige Engländer!

Dortmund - Schadenfrohe Spitze vom Weltmeister! Die englische Premier League gilt gemeinhin als die beste Liga des Planeten, womit dort aktive Profis, Trainer und Fans auch nur selten hinterm Berg halten. International erlebte die Eliteklasse allerdings jüngst ein paar gebrauchte Tage, was offenbar auch Mats Hummels (35) nicht entging.

Mats Hummels (35) konnte sich einen Seitenhieb in Richtung der englischen Liga nach dem Triumphzug der deutschen Mannschaften nicht verkneifen. © INA FASSBENDER / AFP

"Gute Ernte diese Woche, meine lieben Bauern-Kollegen", schrieb der Innenverteidiger von Borussia Dortmund am Freitagmorgen auf X.

Damit spielte er augenscheinlich auf den deutschen Siegeszug und die Abschieds-Flut der Insel-Klubs aus den europäischen Wettbewerben in den vergangenen Tagen an.

So schieden am Donnerstag mit West Ham United und dem FC Liverpool zwei weitere britische Vereine aus der Europa League aus, nachdem Manchester City und der FC Arsenal am Mittwoch bereits aus der Champions League geflogen waren.

Einzig Aston Villa hält den Union Jack in der Conference League nach dem Halbfinal-Einzug gegen Lille weiterhin auf der länderübergreifenden Bühne in die Höhe.

Demgegenüber ist Deutschland noch mit drei Teams auf ebendieser vertreten. Der BVB und Hummels stehen ebenso wie der FC Bayern unter den besten vier Mannschaften der Königsklasse, außerdem kann sich Bayer Leverkusen noch das Triple mitsamt der EL schnappen.