Dornige Rose-Rückkehr nach Dortmund: BVB gewinnt Krimi gegen RB Leipzig!

Dortmund - Das hatte sich Marco Rose sicherlich anders vorgestellt! RB Leipzig musste am Freitagabend einen Rückschlag im Titelrennen verkraften, während Borussia Dortmund mit dem 2:1-Erfolg vorerst wieder an die Spitze sprang.

Seit September ist der 46-jährige Übungsleiter in der Messestadt im Amt, gleich zum Antritt empfing seine neue Truppe den BVB, für den der Coach zuvor eine Saison an der Seitenlinie stand.

Emre Can (l.) bestätigte seine starke Form und konnte sich sogar selbst in die Torschützenliste eintragen. © Bernd Thissen/dpa

Auf der anderen Seite versteckten sich auch die Roten Bullen keineswegs und drängten direkt auf den Ausgleich, im letzten Drittel fehlte jedoch zumeist das nötige Quäntchen Glück.

Das hatte die Borussia am Freitagabend wiederum gepachtet und erhöhte noch vor der Pause. Ein Brandt-Freistoß aus dem rechten Halbfeld konnte von Szoboszlai zunächst aus der Gefahrenzone geköpft werden, allerdings landete die Kugel vor den Füßen von Emre Can, der per leicht abgefälschtem Volley-Aufsetzer das 2:0 markierte (39.).

Im zweiten Durchgang änderte sich erstmal nur wenig am Gesamtbild, die Gäste blieben zwar bemüht, doch Dortmund agierte in den entscheidenden Duellen etwas zielstrebiger.

Kam Leipzig mal durch, war Kobel-Vertreter Meyer zur Stelle, wie in der 69. Minute bei seiner Glanzparade gegen André Silva.

Fünf Zeigerumdrehungen später musste der Ersatz-Keeper dann aber doch hinter sich greifen. Über Simakan und Schlager landete das Leder links im Sechzehner bei David Raum, der scharf in Richtung des zweiten Pfostens abschloss, wo Forsberg den Ball über die Linie spitzelte - und die Gäste plötzlich wieder in Schlagdistanz brachte (74.)!

Der Anschluss ging in Ordnung, denn der BVB wurde in der Schlussphase zu passiv, durfte sich am Ende aber trotzdem über den achten Liga-Sieg in Serie freuen. Auch, da RBL die letzten Minuten in Unterzahl bestreiten musste, weil sich Schlager verletzte, das Wechselkontingent aber bereits ausgeschöpft war.