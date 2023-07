Starkes Zeichen für den Vizemeister! Nationalspieler verlängert beim BVB

Dortmund - Aufatmen bei Borussia Dortmund , denn die Zukunft eines wichtigen Profis ist nun endlich geklärt. Emre Can (29) hat seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben verlängert.

Emre Can (29) wechselte im Sommer 2020 von Juventus Turin zur Borussia. © Tom Weller/dpa

Der defensive Mittelfeldspieler weitete sein ursprünglich im Sommer 2024 auslaufendes Arbeitspapier bis 2026 aus, wie der BVB am Samstag bekannt gab.

"Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben. Wir schätzen seine Gier, seine Physis und seinen absoluten Willen, jedes Spiel gewinnen zu wollen und das nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft", erklärte Sportdirektor Sebastian Kehl (43).

Can stand in der abgelaufenen Spielzeit in wettbewerbsübergreifend 38 Partien auf dem Rasen und steuerte drei Treffer sowie eine Vorlage bei. Seine Hauptaufgabe erfüllte der 41-fache DFB-Kicker allerdings als Staubsauger vor der Abwehr, teilweise half er auch als Innenverteidiger aus.

"Emre ist eine starke, gereifte Persönlichkeit und verfügt über große internationale Erfahrung. Er wird uns helfen, diese Mannschaft weiterzuentwickeln und zu stabilisieren", so Kehl weiter.

Der gebürtige Frankfurter fühle sich in Dortmund "sehr wohl" und freue sich darauf, der Mannschaft beim Erreichen der gesteckten Ziele zu helfen.