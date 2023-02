Hammer-Sprint ins Glück! Adeyemi führt den BVB gegen Chelsea mit Traum-Solo zum Sieg

Dortmund - Was für ein Solo von Karim Adeyemi! Der Angreifer brachte Borussia Dortmund beim 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Chelsea mit einem pfeilschnellen Gegenstoß auf die Siegerstraße. Und nicht nur der Treffer des Tages war ein absoluter Hingucker.

Artistischer Jubel! Karim Adeyemi (r.) freute sich sehenswert über sein Traumtor. © David Inderlied/dpa

Eine gute Stunde war gespielt, als Raphael Guerreiro den deutschen Nationalstürmer nach einer Ecke der Gäste aus London auf die Reise schickte.

Schon am Mittelkreis hatte der Linksfuß, der im Alter von 16 Jahren ein einwöchiges Probetraining bei den Blues absolvierte, nur noch viel Wiese sowie Weltmeister Enzo Fernandez vor sich.

Adeyemi trieb die Kugel in Windeseile vor sich her, nahm im direkten Laufduell mit dem Argentinier dann noch mehr Fahrt auf und ließ anschließend auch Kepa frech stehen, ehe er das Leder lässig zur Führung über die Linie schob. Das war echte Königsklasse!

Bereits vor dem Anpfiff bewiesen die BVB-Anhänger ihre CL-Tauglichkeit mit einer eindrucksvollen Choreografie.

"Und jedes Mal war es wert, an Deiner Seite zu steh'n", prangte von den Rängen des Signal Iduna Parks, was die schwarz-gelben Kicker in der Folge zu einer beherzten Leistung anstacheln sollte.

Die formstarke Borussia ging nach den exzellenten Ergebnissen der letzten Wochen mit breiter Brust in das Spitzenduell und agierte dementsprechend sicher am Ball.