12.06.2023 10:36 879 Das wäre ein mega Transfer! Holt der BVB diesen spanischen Nationalspieler?

Der BVB will das frische Geld in der Transferkasse in einen qualitativ hochwertigeren Kader investieren. Kommt Martin Zubimendi von Real Sociedad?

Von Tina Hofmann

Dortmund - Spuckt der BVB dem großen FC Barcelona in die Suppe? Sportdirektor Sebastian Kehl (43) arbeitet offenbar an einer echten Transfersensation. Martin Zubimendi (24, r.) steht auf dem Wunschzettel des BVB offenbar ganz oben. © Picture Point/Roger Petzsche Die Borussen sollen laut Informationen von Futbol aktuell ein Auge auf Martin Zubimendi (24) geworfen haben. Der spanische Nationalspieler steht aktuell bei Real Sociedad unter Vertrag. Allerdings jagt Barca den Sechser schon seit Monaten! Problem der Katalanen: Für den defensiven Mittelfeldspieler wird eine hohe Ablöse fällig, da er bei Sociedad noch bis Ende Juni 2027 vertraglich gebunden ist. Von mindestens 50 Millionen Euro ist die Rede für den 24-Jährigen, der einen geschätzten Marktwert von 40 Millionen Euro besitzt. Borussia Dortmund Abrechnung auf Instagram: BVB-Fans randalieren in Großkreutz-Kneipe! In Deutschland ist Zubimendi kein Unbekannter. Im Februar 2022 schoss er beispielsweise beim 3:1-Sieg von RB Leipzig gegen Real in der Europa League ein Tor. Zudem fiel der Name des Spaniers zuletzt in Verbindung mit dem FC Bayern. Und zwar, weil Barca für den Fall, dass sie den Transfer finanziell nicht stemmen können, den deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich (28) ins Visier genommen haben. Der FC Barcelona ist ebenfalls hinter Martin Zubimendi her Im Februar 2022 traf der Spanier für Real Sociedad im Spiel gegen RB Leipzig. © Picture Point/Roger Petzsche Allerdings liegt der Marktwert des Münchner Stars mit 80 Millionen Euro beim Doppelten von Zubimendi. Kimmich steht bei den Bayern bis Ende Juni 2025 unter Vertrag, also wäre auch hier eine dicke Ablöse fällig. Gut möglich also, dass Barca bei beiden Spielern leer ausgeht. Dortmund hat durch den Transfer von Jude Bellingham (19) zu Real Madrid extrem viel frisches Geld in der Kasse. Von den 103 Millionen Euro Ablöse wollen die Schwarz-Gelben dem Vernehmen nach 50 Millionen in Zubimendi investieren. Borussia Dortmund Von einer Borussia zur anderen: BVB stellt ersten Neuzugang vor! Sebastian Kehl muss sich beim Gerangel um Verstärkung im defensiven Mittelfeld breit aufstellen. Denn zwar jagt der Sportchef auch Edson Alvarez (25) von Ajax Amsterdam, aber da könnte nach neuesten Entwicklungen Conference-League-Sieger West Ham United dazwischengrätschen. Die Engländer suchen dringend Ersatz für Declan Rice (24), der zum FC Bayern oder zum FC Arsenal wechseln soll.

Titelfoto: Picture Point/Roger Petzsche