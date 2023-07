Einigung im Transfer-Poker! Sabitzer auf dem Weg zum Medizincheck nach Dortmund

Marcel Sabitzer (29, v.) steht kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. In den Plänen von Bayerns Trainer Thomas Tuchel (49) spielt er keine Rolle mehr. © Sven Hoppe/dpa

Nun vermeldete Sky: Die Klubs haben eine Einigung erzielt! Sabitzer soll dem BVB zugesagt haben und mit einem Wechsel einverstanden sein.

Für den Mittelfeldspieler steht offenbar eine Ablöse von 19 Millionen Euro plus Bonuszahlungen im Raum, er soll für mindestens vier Jahre verpflichtet werden.

Auch wenn die Verhandlungen noch laufen, soll der Transfer so schnell wie möglich über die Bühne gebracht werden: Bis zum Dienstagabend soll der Deal Sky zufolge finalisiert werden.

Die Zeit ist deshalb so wichtig, weil beide Teams am heutigen Montag zu langen Reisen aufbrechen: Der BVB fliegt für zehn Tage in die USA, der FC Bayern in die entgegengesetzte Richtung und tourt durch Asien.

In den Flieger gen Tokio wird Sabitzer vermutlich nicht steigen, denn Sky-Informationen zufolge flog der Österreicher stattdessen am Montagmorgen per Privatjet nach Dortmund, um dort den Medizincheck zu absolvieren!