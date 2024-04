Das gibt's nicht! Leverkusen ist am Rande der ersten Niederlage, doch dann passiert das Unglaubliche

Bayer Leverkusen stand beim BVB kurz vor der ersten Saisonniederlage, doch Josip Stanisic trifft in der 97. Minute zum 1:1-Unentschieden.

Von Tina Hofmann, Florian Mentele

Dortmund - Es ist nicht zu glauben! Bayer Leverkusen ist und bleibt offenbar in dieser Saison einfach unschlagbar. Das Team von Trainer Xabi Alonso machte seinem Ruf als "Laterkusen" am Sonntag im Top-Spiel der Bundesliga wieder alle Ehre und schnappte dem BVB in der 97. Minute den Sieg weg.



Josip Stanisic (2.vl.) sicherte Bayer Leverkusen in der 97. Minute das 1:1 beim BVB und wendete die erste Niederlage im 45. Pflichtspiel der Saison ab. © SASCHA SCHUERMANN / AFP Nach einer Ecke traf Josip Stanisic zum 1:1-Ausgleich. Der BVB war in der 81. Minute durch Niclas Füllkrug in Führung gegangen. Damit bleibt die Werkself auch im 45. Pflichtspiel in dieser Saison unbesiegt, eine unheimliche Serie! "Für den Kopf ist es nicht ganz einfach, wenn man schon Meister ist, aber wir haben eine Challenge und die ist, ungeschlagen durch die Saison zu gehen", machte Granit Xhaka nach der Partie im Interview bei DAZN klar. Borussia Dortmund Verletzungs-Schock und Platzverweis: BVB bezahlt Gladbach-Sieg teuer! In einem über weite Strecken taktisch geprägten Spiel wurde es in der zweiten Halbzeit immer hitziger. Schiedsrichter Daniel Siebert zückte nach einer Rudelbildung in der 88. Minute sogar die Rote Karte für Boniface, der VAR schaltete sich aber ein und Siebert nahm die Entscheidung zurück. Noch in der Halbzeit sorgte eine Szene aus den ersten 45 Minuten für heftige Diskussionen: Emre Can hatte in der 30. Minute Jeremie Frimpong am Sechszehner mit der offenen Sohle von hinten am Knöchel getroffen.

Für DAZN-Experte Sami Khedira eine klare Rote Karte und Elfmeter für Leverkusen, doch der VAR checkte die Situation. Schiedsrichter Daniel Siebert schaute es sich nicht selbst an, lief das Spiel konsequenzenlos weiterlaufen anschließend. Beim BVB haben Can und Ian Maatsen die fünfte Gelbe Karte gesehen, sie fehlen beim kommenden Auswärtsspiel bei RB Leipzig. TAG24 tickerte das Top-Spiel live. Hier alles zum Nachlesen.

Nach Tumulten in der 88. Minute sah Boniface zunächst Rot, doch der VAR schaltete sich ein und Daniel Siebert nahm die Karte zurück. Dafür sah Xhaka dann seine 5. Gelbe. © Federico Gambarini/dpa

19.19 Uhr: Bayer Leverkusen bleibt auch im 45. Pflichtspiel in Serie ungeschlagen

90.+8: Da ist der Schlusspfiff. Das ist nicht zu glauben. Josip Stanisic trifft tatsächlich in der 97. Minute zum 1:1-Endstand. Mats Hummels ist sinksauer, drischt den Ball weg und kann es nicht fassen. 90.+7: TOOOOOOR für Leverkusen! Das gibt es nicht. 90.+7: Grimaldo wieder mit einem starken Standard, doch erneut ist Gregor Kobel zur Stelle, der den Schuss zur Ecke klärt. 90.+5: Kann Bayer nochmal zuschlagen? Noch drei Minuten Nachspielzeit und Bayer bekommt nochmal einen Freistoß in aussichtsreicher Position.

Tumulte in Dortmund: Boniface sieht Rot, nach VAR nimmt Siebert die Karte zurück

90.+1: Rot wird zurückgenommen! Daniel Siebert schaut sich die Szene noch einmal an, nimmt die Rote Karte gegen Bonifaca zurück und zeigt dafür Xhaka Gelb, der Schlotterbeck am Hals heruntergerissen hatte. Es ist die fünfte Gelbe für den Schweizer, er fehlt damit im nächsten Heimspiel. 88. Minute: Rot für Boniface! Heftige Tumulte auf dem Feld. Nach einem Foul von Schlotterbeck an Frimpong eskaliert die Situation plötzlich. Ryerson will beruhigen, es bildet sich ein Rudel, in das Boniface plötzlich stürmt. Schlotterbeck geht zu Boden und Daniel Siebert zückt Rot. Harte Entscheidung, da Schlotterbeck eher stolpert, als dass er umgestoßen wird. Der VAR greift aber ein, der Unparteiische sieht sich die Situation nun selbst an. 87. Minute: Schaltet Leverkusen jetzt wieder "in den Modus"? Bislang hat die Werkself so viele Spiele in dieser Saison in den letzten Sekunden gedreht oder entschieden. Kann sie die erste Niederlage nach 44 Spielen ohne Pleite noch abwenden?

Niclas Füllkrug trifft zum 1:0 für den BVB, die erste Niederlage für Bayer Leverkusen droht

81. Minute: TOOOOOOOR für den BVB! Niclas Füllkrug trifft zum 1:0 für den BVB. Die erste Niederlage für Bayer Leverkusen droht. Sabitzer hatte nach einem Einwurf auf den zweiten Pfosten geflankt, dort stand der Nationalstürmer goldrichtig und netzt ein. Das wird eine spannende Schlussphase. 79. Minute: Wieder erarbeitet sich Leverkusen die Ecke. Der Ball von Hofmann fliegt zwar in den Strafraum, findet dort aber keinen Abnehmer. 76. Minute: Die Stimmung im Signal Iduna Park ist merklich abgeebbt. Alle hatten sich wohl mehr "Highlight-Fußball" vorgestellt, doch beide Teams scheinen nach der bewegenden Woche nicht dazu imstande zu sein. 74. Minute: Der vorhin eingewechselte Wirtz hält sich nach einem Zusammenstoß mit Wolf mit schmerzverzerrtem Gesicht den linken Oberschenkel, doch es geht für ihn weiter.

Florian Wirtz ist nun bei Bayer Leverkusen im Spiel

70. Minute: Wirtz kommt für Tella ins Spiel, der sich in der Szene offenbar am Kopf wehgetan hat. 68. Minute: Nach einer Ecke von Grimaldo wird es wild, Hofmann passt in den Fünfer, Tella bekommt ihn gerade noch so, kollidiert mit Kobel, der den Ball aber kurz vor der Linie fest in den Händen hält. 64. Minute: Florian Wirtz steht bereit. Sicher wird der Nationalspieler gleich in die Partie kommen. Beim BVB bekommt Marco Reus draußen letzte Anweisungen von BVB-Trainer Edin Terzić. Auch der Routinier wird gleich auflaufen. 62. Minute: Beiden Teams fehlen Intensität und die Spitzigkeit, um sich einmal entscheidend durchzusetzen. Problem für den BVB ist nur: Je länger das Spiel geht, desto höher ist die Gefahr, dass "Laterkusen" in der Schlussphase wieder zuschlägt und das entscheidende Tor in den letzten Minuten - wie so oft in dieser Saison - schießt.

Alejandro Grimaldo mit der besten Chance der 2. Halbzeit bislang, doch Gregor Kobel klärt zur Ecke

57. Minute: Heiß! Grimaldo zirkelt einen Freistoß von rechts auf den Kasten, Kobel lenkt den Ball über die Latte und klärt zur Ecke. Aus der springt aber nichts Zählbares für Bayer heraus. 56. Minute: Wieder duellieren sich Can und Frimpong. Der Kapitän ist bereits mit Gelb verwarnt, muss aufpassen. 53. Minute: Bayer-Trainer Xabi Alonso bittet Frimpong zum Einzelgespräch an der Seitenlinie. Bislang ist der Niederländer der größte Aktivposten des frischgebackenen Meisters, der Torerfolg blieb noch aus. 51. Minute: Der BVB kommt mit Mut aus der Kabine. Die Gastgeber befinden sich jetzt häufiger im generischen Sechzehner, Sabitzer und Wolf probieren es, doch ihre Schüsse werden geblockt. 49. Minute: Die zweite Halbzeit läuft. Der BVB hat einmal gewechselt. Für Maatsen, der kommende Woche bei RB Leipzig aufgrund seiner fünften Gelben Karte fehlen wird, kommt Marius Wolf ins Spiel.

18.25 Uhr: Laura Wontorra und Sami Khedira fordern Rot für Emre Can und Elfmeter für Bayer Leverkusen

Die Szene aus der 30. Minute wird in der Halbzeit bei DAZN ganz klar bewertet: Moderatorin Laura Wontorra, vor allem aber Sami Khedira fordern eine Rote Karte für Emre Can vom BVB und Elfmeter für Leverkusen. Der Kapitän hatte Frimpong von hinten mit offener Sohle am Knöchel getroffen, ihn dabei auch noch geschubst. Der VAR checkte die Situation zwar, Schiedsrichter Daniel Siebert schaute sich die Szene aber nicht noch einmal selbst an. Am Ende ging das Spiel einfach weiter. Für beide eine klare Fehlentscheidung.

Aus dem Nichts hat Marcel Sabitzer die beste Chance für den BVB im Spiel

45.+2: Halbzeit! Es steht 0:0. 45. +1: Niclas Füllkrug und Emre Can sehen Gelb, für Can ist es ebenfalls die Fünfte - er und Maatsen fehlen bei RB Leipzig. 45.+1: Nach einem Ballverlust durch Emre Can wird es wild um den BVB-Sechzehner, doch Hofmann steht im Abseits, zuvor hatte Hummels schon geklärt. 45. Minute: Schlotterbeck bringt im eigenen Sechzehner Frimpong zu Fall. Wieder checkt der VAR die Szene, doch auch hier geht es weiter. 42. Minute: Aus dem Nichts verbucht der BVB die besten Chancen des Spiels für sich, als Marcel Sabitzer im Sechzehner von Ryerson bedient wird und einfach mal aufs Tor abzieht. Keeper Lukas Hradecky muss eine Parade auspacken, um den Schuss zu parieren.

Bayer Leverkusen ist dem Tor weitaus näher als der BVB

37. Minute: Hofmann ist durch, Maatsen kann ihn nur per Foul stoppen - Gelbe Karte auch für den BVB nun. Es ist die fünfte Gelbe für Maatsen, er fehlt damit im kommenden Spiel gegen RB Leipzig. Es gibt Freistoß aus aussichtsreicher Position für Leverkusen, doch Grimaldo zirkelt die Kugel übers Tor. 36. Minute: Frimpong dribbelt die rechte Seite wieder schwindelig, passt auf Grimaldo. Der nimmt aus der Distanz einfach mal Maß, der Ball fliegt nur knapp über die Latte des Kobel-Kastens. 30. Minute: Der VAR schaltet sich nach einem Schubser von Emre Can an Frimpong an der Strafraumgrenze ein. Die Situation wird gecheckt, doch es gibt keine Konsequenzen.

29. Minute: Wieder taucht Frimpong am Strafraum auf, steckt zu Hofmann durch, doch bei Schlotterbeck ist Schluss. 28. Minute: Ryerson fasst sich ein Herz und setzt zum Vorstoß auf der rechten BVB-Seite an, ist von Tella nur durch ein Foul zu stoppen. Der sieht Gelb - die erste Karte in dieser Begegnung.

25. Minute: Taktisch geprägt, aber nicht sehr intensiv ist die Partie bislang. Die schnellen Läufe, Blitzaktionen sind bislang nicht zu sehen. Doch wer will es beiden Teams nach der Belastung auf internationalem Parkett in der Woche verübeln. Das hat nicht nur körperlich, sondern auch emotional Kraft gekostet.

Bayer Leverkusen ist die aktivere Mannschaft, die Chancen sind da

21. Minute: 20 Minuten sind gespielt im Signal Iduna Park. Es ist eine extrem interessante Partie mit viel taktischer Prägung und hoher Qualität. Die emotionalen Highlights oder Großchancen bleiben bislang Mangelware. 17. Minute: Nach mehr als einer Viertelstunde muss Leverkusen mal so richtig aus dem eigenen Sechzehner herausspielen, weil sich der BVB ein wenig mehr nach vorn traut. Doch weiterhin ist das Spiel extrem taktisch geprägt. Die Schwarz-Gekben stehen tief und trauen sich noch nicht aus ihrer defensiven Deckung.

BVB agiert extrem abwartend und auf defensive Sicherheit bedacht

13. Minute: Der BVB agiert sehr abwartend und will offensiv keinerlei Risiko eingehen. Leverkusen hat vorwiegend den Ball und versucht es immer wieder, vor den Kasten der Gastgeber zu kommen. 10. Minute: DAZN-Experte Sami Khedira ist "total begeistert" von dem, was sich in den ersten zehn Minuten taktisch auf dem Rasen abspielt. 8. Minute: Glück für den BVB! Wieder ist es Frimpong, der im Strafraum ist und recht frei zum Kopfball kommt. Den setzt er nach einer Flanke von links von Tella aber weit über den Kasten.