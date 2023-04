Kritik an Reus nimmt zu: Das rät Matthäus dem BVB

Marco Reus (33) sieht sich aktuell starker Kritik ausgesetzt. © Tom Weller/dpa

Doch stattdessen der K.o. in Überzahl in der Nachspielzeit gegen Stuttgart! In die Kritik an der Teamleistung mischt sich jedoch insbesondere Kritik an einem Spieler: Kapitän Marco Reus (33).

Auf Twitter bemängeln die Dortmunder Fans das Defensivverhalten des Kapitäns beim Gegentor zum 3:3 in der 97. Spielminute. Reus sei nur hinterhergetrabt, als der VfB zum entscheidenden Angriff ansetzte.

Diese Aktion sehen die Fans als Sinnbild für Reus' Einstellung auf dem Platz, positionieren sich gegen eine Vertragsverlängerung.

Jetzt empfiehlt auch Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (62) die Trennung vom Verein!

"Er wird ja auch nicht besser und die Verletzungen werden weiterhin bleiben", sagte Matthäus im Anschluss an das Spiel bei Sky über Marco Reus.

"Wenn man Marco Reus nicht mehr hundertprozentig vertraut", erklärte er, "sollte man eine vernünftige Lösung finden, die für beide Seiten gut ist."