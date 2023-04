Geht der Kapitän doch von Bord? Reus-Berater dementiert Einigung mit BVB!

Dortmund - Zukunft weiter offen? Am vergangenen Wochenende hieß es, dass die Verlängerung von Marco Reus (33) bei Borussia Dortmund praktisch nur noch Formsache sei. Doch sein Berater Dirk Hebel (50) trat nun auf die Euphoriebremse.

Ein Verbleib von Marco Reus (33) in Dortmund ist offenbar doch noch nicht in trockenen Tüchern. © Sven Hoppe/dpa

"Ich bin über diese Meldungen sehr verwundert, denn aktuell gibt es noch keine Einigung", erklärte der 50-jährige Agent und Ex-Profi gegenüber Sky.

Auf der anderen Seite sei eine Ausweitung der Zusammenarbeit aber auch keinesfalls vom Tisch: "Wir befinden uns mit dem BVB – wie schon oft von beiden Seiten betont – in einem sehr guten und zielführenden Austausch. Die Gespräche mit Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl sind absolut professionell und respektvoll."

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll der Dortmunder Kapitän ab der kommenden Saison deutlich weniger Geld verdienen, zudem ist sein Stammplatz unter Coach Edin Terzic (40) inzwischen nicht mehr in Stein gemeißelt. So musste Reus am letzten Spieltag gegen Union Berlin zunächst auf der Bank Platz nehmen.

"Ich kommentiere grundsätzlich keine Zahlen. Marco ist nicht nur ein Dortmunder Junge, sondern trägt den BVB auch im Herzen. Geld war für Marco noch nie ein entscheidender Faktor", sagte Hebel jetzt. "Es steht außer Frage, dass er zu finanziellen Einbußen bereit ist."