Marco Reus bleibt beim BVB: "Es gibt für mich nichts Schöneres"

Dortmund - Kapitän Marco Reus (33) hat seinen Vertrag bei Borussia Dortmund am Donnerstag verlängert.

Der gebürtige Dortmunder Marco Reus (33, l.) bleibt auch nach der Saison seinem Heimatverein erhalten. © Uwe Anspach/dpa

Der Verein verkündete am Donnerstagnachmittag, dass der Nationalspieler auch in der kommenden Saison für den BVB auflaufen wird.

Der gebürtige Dortmunder, der zuletzt nur von der Bank kam, verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Hans-Joachim Watzke (63), Vorsitzender der Geschäftsführung, betonte dabei die Bedeutung des 33-Jährigen für die Borussia: "Marco hat viel Pech mit Verletzungen gehabt, aber er ist Borusse durch und durch und verfolgt als Kapitän unserer Mannschaft genau dieselben Ziele wie wir alle: Er ist und bleibt maximal ambitioniert, unseren BVB zu ganz großen Zielen zu führen.“

Der offensive Mittelfeldspieler bekundete ebenfalls seine Liebe zu seinem Herzensclub, mit dem er in dieser Bundesliga-Spielzeit gerne noch Deutscher Meister werden wolle: "Es gibt für mich nach wie vor nichts Schöneres, als vor den besten Fans der Welt und im schönsten Stadion der Welt Tore zu schießen und gemeinsam Siege zu feiern. Deshalb freue ich mich, dass ich meinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert habe, denn ich habe immer gesagt, dass ich in meiner Karriere am liebsten für keinen anderen Verein mehr spielen möchte als für den BVB."