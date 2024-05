Abschied nach zwölf Jahren: Marco Reus verlässt den BVB!

"Wir hoffen sehr, dass er im Anschluss an seine Profikarriere zum BVB zurückkehren wird, denn hier in Dortmund warten genug spannende Aufgaben auf ihn", sagte Watzke.

Schon in der Jugend lief der gebürtige Dortmunder für die Borussen auf, über Stationen in Ahlen und bei Borussia Mönchengladbach kehrte er 2012 dann zu seinem Heimatverein zurück und entwickelte sich zur Identifikationsfigur des BVB.

Marco Reus hat noch ein großes Ziel mit dem BVB vor Augen. © Federico Gambarini/dpa

Reus selbst zeigte sich angesichts der langen Zeit im Klub emotional: "Ich weiß heute schon, dass mir der Abschied am Saisonende schwerfallen wird", sagte er.

"Ich bin unheimlich dankbar und stolz für diese besondere Zeit bei meinem Klub Borussia Dortmund. Mehr als die Hälfte meines Lebens habe ich in diesem Verein verbracht und jeden Tag genossen, obwohl es natürlich auch schwierige Momente gab."

Denn der 34-Jährige wurde im Verlauf seiner Karriere von zahlreichen Verletzungen geplagt, in der laufenden Saison kam er zunehmend nur noch als Ergänzungsspieler zum Zug.

Diese Enttäuschung lässt Reus jetzt aber hinter sich, um sich auf sein letztes Ziel mit dem BVB zu konzentrieren: den Gewinn der Champions League.

Er sei froh, "dass jetzt Klarheit herrscht und wir uns voll auf die noch ausstehenden so wichtigen letzten Spiele konzentrieren können", betonte der zweimalige deutsche Fußballer des Jahres. "Wir haben ein großes Ziel vor Augen, das wollen wir alle gemeinsam erreichen."

Am kommenden Dienstag spielt Borussia Dortmund in Paris um den Einzug ins Finale der Königsklasse, ist dabei durch den 1:0-Erfolg aus dem Hinspiel im Vorteil - und im Wembley-Stadion will Reus dann, anders als in seiner ersten BVB-Saison 2013, den Henkelpott in die Höhe stemmen dürfen.