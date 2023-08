Er spielte schon gegen Sevilla und Lille: Chemie Leipzig verpflichtet Ex-Wolfsburger

Vin Kastull (18) wird bei der BSG Chemie Leipzig ab sofort die Innenverteidigung verstärken. © BSG Chemie Leipzig

Die Leutzscher haben sich Verstärkung für die Defensive gesucht und Vin Kastull (18) aus der Talentschmiede des VfL Wolfsburg verpflichtet. Das teilten die Chemiker am Donnerstagvormittag bei Facebook mit.

Der Innenverteidiger hat zunächst einen Vertrag bis zum kommenden Jahr unterschrieben und ist eigenen Angaben zufolge absolut bereit für die kommenden Aufgaben: "Ich werde alles geben damit wir erfolgreich durch die Saison gehen. Und selbstverständlich freue ich mich, Teil dieses traditionsreichen Vereins zu werden."

Der gebürtige Sachsen-Anhalter spielte bis vor sieben Jahren bei seinem Heimatverein Lok Stendal, bevor er ins Nachwuchs-Leistungszentrum der Wölfe wechselte. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften bis zur U19.

Für diese kam er in 16 Pflichtspielen zum Einsatz, traf dabei zweimal. Sogar in der Youth League konnte er sich in Spielen gegen den FC Sevilla und Lille OSC empfehlen.

Bei den Grün-Weißen ist die Freude über den Neuzugang groß: "Er hat uns mit seiner zielstrebigen und dabei doch bodenständigen Art überzeugt. (...) Er wird die Mannschaft weiterbringen und mit seinem Ehrgeiz zum Erfolg des Teams beitragen", so der Sportliche Leiter Hans Jerke.