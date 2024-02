Chemie Leipzig bekommt neue Doppelspitze!

Steve Bathelt (l.) und sein neuer Partner Patrick Schumann. © PR/BSG Chemie Leipzig

Wie die Chemiker am Samstag mitteilten, wird Patrick Schumann von nun an gemeinsam mit Bathelt die Geschäfte der BSG führen.

"Der Vorstand holt mit dieser personellen Anpassung formell etwas nach, was in der Praxis bereits sehr gut funktioniert. Das 4-Augen-Prinzip in der Führung wird der Komplexität des Vereins, den Anforderungen und Zwängen denen wir unterliegen, absolut gerecht", so der bisherige Geschäftsführer.

Bathelt und Schumann arbeiten seit knapp zwei Jahren zusammen. So hat Schumann die letzten Jahre bereits als Leiter der Geschäftsstelle fungiert.