Chemie Leipzig erhöht Ticketpreise: "Massive Preissteigerungen!"

Leipzig - Die Fans der BSG Chemie Leipzig müssen für den Stadionbesuch in der kommenden Regionalliga-Saison etwas tiefer in die Tasche greifen.

Die Chemiker haben bekannt gegeben, die Ticketpreise für die kommende Saison zu erhöhen. (Archiv) © Picture Point / Roger Petzsche

Die Preise für Tageskarten erhöhen sich demnach pauschal um einen Euro, die Dauerkartenpreise um knapp 90 Cent je Spiel.

Der Verein rechtfertigt den Schritt mit "massiven Preissteigerungen" von bis zu 25 Prozent bei der Stadionbewirtschaftung, dem Baumaterial, der Energie sowie bei Dienstleistern wie Sicherheit, Reinigung und Rettungsdienst.

"Über Preisanpassungen zu sprechen, fällt niemandem im Verein leicht", sagte Geschäftsführer Steve Bathelt. Diese seien jedoch "unumgänglich", um den Geschäftsbetrieb des Vereins weiterhin auf einer gesunden Basis zu erhalten.



"Wir kommen gar nicht umhin, dies zumindest anteilig – zwischen 5 und 8 Prozent je nach Ticketkategorie – auf die Eintrittspreise umzulegen. Wichtig ist und bleibt uns aber, dass Vereinsmitglieder einen wirklich spürbaren Rabatt erhalten und wir den Zugang zum Stadionerlebnis für Kinder und Jugendliche so einfach wie möglich gestalten", so Bathelt weiter.