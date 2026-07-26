Saisonstart vermasselt! Fataler Fehler vom Chemie-Torhüter lässt Sieglos-Serie auf 1632 Tage anwachsen

Leipzig - Trauriger Saisonauftakt für die BSG Chemie Leipzig ! Angstgegner SV Babelsberg, der den Leutzschern in der Vorsaison acht Gegentore einschenkte, konnte im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark auch am Sonntagnachmittag mit 2:0 (0:0) gewinnen.

Zwei der Auffälligsten im Luftduell: Leipzigs Marc Sodji (l.) und der zweifache Torschütze Amadeus Ebel. © PICTURE POINT / R. Petzsche

Nach einer guten Vorbereitung mit Siegen gegen die Regionalligisten Eichstätt (3:1), Wiedenbrück (1:0) und Hannover II (2:1), aber auch Pleiten gegen den 1. FC Magdeburg (1:4) und den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck (0:1), starteten die Grün-Weißen druckvoll im heimischen AKS.

Versuche der beiden Neuzugänge Luca Bürger (5. Minute) und Marc Sodji (14.) waren nicht von Erfolg gekrönt. Und auch Elias Kratzer (38.), Julius Hoffmann (41.) und Rajk Lisinski (43.) fanden kein Mittel gegen Abwehr oder Keeper Maximus Babke.

Die Motivation bei einigen Chemikern dürfte noch höher gelegen haben, da mit Laurin von Piechowski, Min-gi Kang und Theo Ogbidi gleich drei ehemalige Kicker des Erzrivalen Lok in Michael Braunes Startelf standen.

Dass offensiv bei beiden Teams noch nicht alles stimmen konnte, war angesichts vieler Zu- und Abgänge logisch. So muss Chemie ohne Stanley Ratifo (17 Tore, zum Halleschen FC) klarkommen, der SVB die Abgänge von George Didoss (11, Frankfurt II) und Linus Queißer (11, Aue) kompensieren.