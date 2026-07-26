Saisonstart vermasselt! Fataler Fehler vom Chemie-Torhüter lässt Sieglos-Serie auf 1632 Tage anwachsen
Leipzig - Trauriger Saisonauftakt für die BSG Chemie Leipzig! Angstgegner SV Babelsberg, der den Leutzschern in der Vorsaison acht Gegentore einschenkte, konnte im ausverkauften Alfred-Kunze-Sportpark auch am Sonntagnachmittag mit 2:0 (0:0) gewinnen.
Nach einer guten Vorbereitung mit Siegen gegen die Regionalligisten Eichstätt (3:1), Wiedenbrück (1:0) und Hannover II (2:1), aber auch Pleiten gegen den 1. FC Magdeburg (1:4) und den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck (0:1), starteten die Grün-Weißen druckvoll im heimischen AKS.
Versuche der beiden Neuzugänge Luca Bürger (5. Minute) und Marc Sodji (14.) waren nicht von Erfolg gekrönt. Und auch Elias Kratzer (38.), Julius Hoffmann (41.) und Rajk Lisinski (43.) fanden kein Mittel gegen Abwehr oder Keeper Maximus Babke.
Die Motivation bei einigen Chemikern dürfte noch höher gelegen haben, da mit Laurin von Piechowski, Min-gi Kang und Theo Ogbidi gleich drei ehemalige Kicker des Erzrivalen Lok in Michael Braunes Startelf standen.
Dass offensiv bei beiden Teams noch nicht alles stimmen konnte, war angesichts vieler Zu- und Abgänge logisch. So muss Chemie ohne Stanley Ratifo (17 Tore, zum Halleschen FC) klarkommen, der SVB die Abgänge von George Didoss (11, Frankfurt II) und Linus Queißer (11, Aue) kompensieren.
Regionalliga Nordost: 18-jähriger Amadeus Ebel schlägt Chemie Leipzig im Alleingang
BSG-Coach Alexander Schmidt hatte sich von Sodji offenbar mehr erwartet. Zur Halbzeit blieb er in der Kabine und machte Platz für den Ex-Plauener Tyron Profis. Auch Valon Aliji hatte Feierabend, mit Conner Schulze kam ein weiterer Neuer.
Chemie wollte unbedingt vor einer abermals tollen Kulisse das 1:0 erzielen, um nach 1632 langen Tagen, im Februar 2022 siegte man 3:1, die Filmstädter endlich wieder zu schlagen.
Doch nach brandgefährlichem Kopfball von Hoffmann (49.) schlugen die Gäste zu. Der auffällige Ebel, der aus der U19 hochgezogen wurde, vollendete nach Vorlage von Tino Schmidt ins leere Tor zum 1:0 für den SVB (63.).
Und es kam noch schlimmer: Der 18-jährige Offensivmann machte zwölf Minuten später mit dem 2:0 alles klar (75.). Torhüter Marcel Bergmann ließ sich mit Ball zur Außenlinie abdrängen, spielte Ebel in den Fuß, der wieder in den leeren Kasten traf.
Die Leutzscher Sieglos-Serie gegen Babelsberg erhält demnach ein weiteres, trauriges Kapitel. Kommenden Samstag (1. August, 16 Uhr) beim BFC Dynamo soll der Fehlstart direkt wieder ausgebügelt werden.
Titelfoto: Bildmontage: PICTURE POINT / R. Petzsche