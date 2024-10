Chemie Leipzig trauert um Vereinslegende Bauchspieß

Leipzig - Was Gerd Müller (†75) für den FC Bayern war, war Bernd Bauchspieß für Chemie Leipzig. Der von allen nur "Spießer" gerufene Stürmer prägte bei den Leutzschern eine Ära. Kein anderer Chemiker erlangte jemals so viel Bekanntheit wie der ehemalige DDR-Nationalspieler, der 120 Treffer in 264 DDR-Oberliga-Spielen erzielt hatte.