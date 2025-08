Diebstahl-Desaster! Fans von Chemie Leipzig werden für Hilfe zusammengetrommelt

Leipzig - Sportlich erlebte die BSG Chemie Leipzig einen extrem ungünstigen Start in die neue Saison. Doch auf die grün-weißen Fans ist dennoch immer Verlass. Zusammenhalt wird in Leutzsch großgeschrieben - und das dürfen die Anhänger in einem besonderen Fall jetzt wieder unter Beweis stellen.

"DJ Niebe" wurde bei einem seiner Auftritte bestohlen. Er ist unter anderem als ehrenamtlicher Techniker bei der BSG Chemie Leipzig unterwegs. © BSG Chemie Leipzig

Am Dienstag rief der Klub dazu auf, "DJ Niebe", der als ehrenamtlicher Techniker bei den Chemikern unterwegs ist, zu unterstützen.

Das "Netzwerk 19-64", das Unterstützernetzwerk der BSG Chemie Leipzig, hat eine Spendenaktion auf "gofundme.com" ins Leben gerufen, weil der freiberufliche DJ heftig beklaut wurde.

"Bei einem seiner DJ-Aufträge wurde ihm über Nacht das komplette Equipment gestohlen. Mischpult, Lautsprecher, Kabel - alles weg. Ohne Technik kein Job. Und ohne Job? Ein finanzielles Desaster. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 5000 Euro!!!", heißt es in dem Aufruf.

Nun soll Geld gesammelt werden, um den Schaden abzufedern.

Der Klub teilte den Aufruf in den sozialen Netzwerken, schrieb: "Viele von euch kennen und schätzen ihn: Niebe, der sich seit vielen Jahren für Chemie ins Zeug legt, sich bei den Heimspielen um die Stadionanlage und die Stadionmusik kümmert. Auch wenn an anderer Stelle Not am Mann ist: Auf Niebe ist stets Verlass! Jetzt ist der Moment gekommen, an dem wir als Chemie-Familie für Niebe Rückhalt sein können."