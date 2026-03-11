Derby-Termin steht! Leipzig-Kracher Chemie gegen Lok angesetzt

Leipzig - Der genaue Termin für das hitzige Stadt-Derby zwischen der BSG Chemie Leipzig und dem 1. FC Lokomotive Leipzig steht fest.

Am 12. April empfängt Chemie Leipzig wieder den Rivalen Lok Leipzig. © Picture Point / Roger Petzsche

Wie der Nordostdeutscher Fußballverband (NOFV) am Mittwoch bekannt gab, soll der Regionalliga-Kracher am 12. April um 14 Uhr stattfinden. Diesmal empfängt Chemie Leipzig den Erzrivalen im Alfred-Kunze-Sportpark.

Die Chemiker müssen zuvor am 2. April um 19 Uhr bei der VSG Altglienicke ran, nach dem Stadt-Derby gegen den aktuellen Tabellenführer folgt dann am 18. April ein weiteres Auswärtsspiel um 16 Uhr bei Hertha BSC II.

Lok darf am 4. April um 14 Uhr daheim gegen Rot-Weiß Erfurt spielen, am 18. April um 14 Uhr muss dann in die Nachbarstadt zum Halleschen FC gereist werden.