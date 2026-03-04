Sachsenderby: Polizei rüstet sich für Risikospiel in der Regionalliga

Leipzig - Die Polizei rüstet sich für die Regionalliga-Begegnung zwischen Chemie Leipzig und dem Chemnitzer FC am Mittwochabend.

Die Polizei wird am heutigen Mittwoch rund um den Alfred-Kunze-Sportpark erhöhte Präsenz zeigen. © EHL Media

Das Sachsenderby, das aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse vom 30. Januar auf den heutigen Mittwoch verschoben werden musste, gilt als Risikospiel und wird von der Polizei deshalb mit besonderer Priorität behandelt.

Rund um die brisante Partie (Anstoß: 19 Uhr) greifen die Leipziger Einsatzkräfte deshalb auf die Unterstützung der sächsischen Bereitschaftspolizei und des Polizeiverwaltungsamtes zurück.

Über den Alfred-Kunze-Sportpark im Stadtteil Leutzsch wird zudem ein Sensocopter - eine Drohne mit Bildübertragungstechnik - kreisen, wie Behördensprecher Moritz Peters mitteilte.