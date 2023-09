Eintracht Frankfurt reist für Freundschafts-Kick nach Leipzig!

Leipzig - Hoher Besuch im Leutzscher Holz: Am 13. Oktober wird die BSG die Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum Freundschaftsspiel im Alfred-Kunze-Stadion begrüßen dürfen.

Eintracht Frankfurt und die BSG verbindet eine jahrelange Freundschaft. © Picture Point/Petzsche

Mit dem Freundschaftsspiel wollen die Chemiker "Danke" sagen: Durch die letzten beiden Benefizspiele, die 2016 mit einem Unentschieden (2:2) und 2019 mit 5:1 für die SGE endeten, konnten die Leipziger wichtige Einnahmen sammeln, um die Stadioninfrastruktur zu verbessern.

Dazu kamen weitere großzügige Spenden, die unter anderem die Errichtung des neuen Flutlichts unterstützten.

"Wir hätten die Eintracht bereits gerne zur Flutlichteinweihung eingeladen. Doch Ligabetrieb und die Reise der Eintracht durch Europa ließen das terminlich nicht zu. Umso mehr freuen wir uns, dass es uns nun gelungen ist, im engen Terminkalender der Frankfurter einen Platz für unsere Einladung nach Leutzsch zu finden", so Frank Kühne, der Vorstandsvorsitzende der BSG, in einer Mitteilung am Dienstag.