Aue gewinnt Testspiel gegen BSG Chemie Leipzig

Leipzig/Aue - Der FC Erzgebirge Aue gewinnt das dritte Testspiel in Folge! Bei Regionalligist BSG Chemie Leipzig setzte sich das Team von Pavel Dotchev am Samstagnachmittag vor 1964 Zuschauern durch den Treffer von Steffen Meuer (52.) mit 1:0 (0:0) durch.

Hitziger Zweikampf zwischen Aue-Spieler Andreas Seitz (l.) und Philipp Harant vom BSG Chemie Leipzig. © Picture Point/Gabor Krieg

FCE-Coach Dotchev schickte seine Elf diesmal im 4-4-2 in die Partie. Man merkte den Veilchen an, dass anstrengende sechs Tage im Trainingslager in Bad Blankenburg inklusive dem Test gegen Jena (2:1) hinter ihnen lagen.

Das Spiel wirkte behäbig. Es fehlten Tempo und Spritzigkeit. Auch kamen die Gäste in der ersten Halbzeit selten zu offensiven Aktionen.

Omar Sijaric (11.) traf links vorbei. Sean Seitz stand bei seinem vermeintlichen Tor (24.) knapp im Abseits. Ein Distanzschuss des Neuzugangs ging knapp drüber (43.).

Nach dem Seitenwechsel war etwas mehr Zug drin, was auch mit den Wechseln geschuldet war.

Joshua Schwirten, gerade neu hineingekommen, eroberte in der gegnerischen Hälfte im Mittelfeld den Ball, ging auf Chemie-Keeper Benjamin Bellot zu und behielt die Übersicht für den Querpass zum mitgelaufenen Meuer, der ebenfalls neu drin war - 1:0.

Eigengewächs Luc Elsner (61.) hätte aus Nahdistanz nachlegen können, doch scheiterte knapp an Bellot.