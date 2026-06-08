08.06.2026 16:57 Nach einem Jahr bei Chemie Leipzig: Tim Kießling geht zurück zu seinem alten Verein

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Chemie Leipzig muss in der kommenden Saison auf Tim Kießling (27) verzichten.

Von Annika Rank

Leipzig - Chemie Leipzig muss in der kommenden Saison auf Tim Kießling (27) verzichten. Tim Kießling (27, l.) verlässt Chemie Leipzig. © Frank Kruczynski Wie der Regionalligist am Montag mitteilte, wird der Mittelfeldspieler zum ZFC Meuselwitz zurückkehren, von dem er im vergangenen Sommer zu Chemie gewechselt war. Laut Leipzigs sportlichem Berater Andy Müller-Papra (45) habe der Spieler seine Gründe für den Abgang "offen und fair" präsentiert. "Wir danken ihm für seinen Einsatz und wünschen ihm beim ZFC maximale Erfolge", so Müller-Papra weiter. Kießling bestritt für die Chemiker 25 Regionalligaspiele.

Titelfoto: Frank Kruczynski