Verwunderung über XXL-Partie in Leutzsch: Chemie Leipzig verliert gegen Zweitligist Magdeburg

Leipzig - Die BSG Chemie Leipzig hat am Sonntagnachmittag die erste Testspielpleite der Vorbereitung hinnehmen müssen. Gegen Zweitligist 1. FC Magdeburg unterlagen die Grün-Weißen am Ende mit 1:4. Dass der Testkick eine Besonderheit an sich hatte, erfuhr der mit 4999 Fans ausverkaufte Alfred-Kunze-Sportpark erst nach einer halben Stunde.

Chemie Leipzig hielt bis auf eine kurze Phase, in der auch das Gegentor fiel, in den ersten 60 Minuten richtig gut gegen den 1. FC Magdeburg mit und kam selbst sogar zum 1:1. © Picture Point / Gabor Krieg

Denn per Stadiondurchsage wurde dort erst mitgeteilt, dass die Partie vier Mal 30 Minuten statt zwei Mal 45 Minuten gehen würde. "Beide Teams haben sich darauf geeinigt, dass wir das Maximum aus dem Test holen", so die Leipziger.

Die kommunizierten die Sachlage nach TAG24-Informationen deshalb nicht vorher, weil aufgrund der Liste an angeschlagenen Spielern bis kurz vor Anpfiff nicht ganz klar war, ob der Plan so durchgezogen werden kann.

Die Chemiker begegneten dem Favoriten von Beginn an auf Augenhöhe. Die Männer von Alexander Schmidt investierten viel Kraft in die Laufarbeit.

Nach 15 Minuten hätte sich das beinahe ausgezahlt, als Elias Kratzer frei durchkam, mit seinem Abschluss aber an Schlussmann Dominik Reimann scheiterte.

Das bestraften die Gäste sofort, gingen quasi im Gegenzug durch Richmond Tachie überzeugend mit 1:0 in Führung (16.).

Der FCM wurde dann zunehmend besser und setzte sich in der Hälfte von Grün-Weiß fest. Kurz vor der Halbzeit versuchte es Chemies Luca Bürger aber noch einmal mit einem Fernschuss - knapp drüber (28.). Kurz darauf war die erste halbe Stunde gespielt.