Stadt hat große Pläne: So soll die Zukunft des Alfred-Kunze-Sportparks gesichert werden

Leipzig - Ein neuer Bebauungsplan soll über die Zukunft des Alfred-Kunze-Sportparks und seiner Außenflächen in Leutzsch entscheiden.

Die Zukunft des Alfred-Kunze-Sportparks soll durch einen neuen Bebauungsplan gesichert werden. © Facebook/BSG Chemie Leipzig

Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, soll durch den Plan der Spagat zwischen Vereinssport, Natur und Wohnraum geschafft werden.

Demnach muss sichergestellt werden, dass das hohe Besucheraufkommen in dem Gebiet - vor allem aufgrund der Heimspiele von Chemie Leipzig im AKS - nicht den benachbarten geschützten Auwald gefährdet.

So sieht das Konzept eine Untergliederung des Areals in drei Bereiche vor: das Stadionumfeld mit den Sportanlagen; die nördliche Fläche, auf welcher ein grüner "Sportpark" gebaut werden soll; der südliche Teil mit Wohnraum und privaten Grünflächen.

"Gleichzeitig soll eine Änderung des Flächennutzungsplans auch die formellen Voraussetzungen für den Bebauungsplan der zweitgrößten kommunalen Sportstätte schaffen", heißt es. Der Stadtrat muss die Entwürfe noch absegnen.