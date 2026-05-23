Vertrag verlängert! Chemie Leipzig hält an Mittelfeld-Talent fest

Leipzig - Freudige Nachrichten aus Leutzsch: Die BSG Chemie Leipzig verlängert mit ihrem Mittelfeldspieler Anton Bulland (20).

Anton Bulland (20) bleibt den Chemikern erhalten. © BSG Chemie Leipzig

Wie der Regionalligist am Samstag bekannt gab, erhält Bulland einen Einjahresvertrag mit Verlängerungsoption.

Cheftrainer Alexander Schmidt (57) hebt besonders die Ballsicherheit, die "blitzsaubere" Technik sowie das strategische Denken des 20-Jährigen positiv hervor: "Gemeinsam wollen wir ihn in den Bereichen entwickeln, wo er noch Luft nach oben hat."

Bulland ist die Entscheidung über den Verbleib in Leutzsch nach eigenen Angaben nicht schwergefallen: "In dieser Mannschaft, vor diesen Fans zu spielen, ist für mich als junger Spieler etwas Besonderes."