Ratifo halten, Testspielkracher, Trainingslager: So intensiv plant Chemie Leipzig den Sommer

Leipzig - Pause bei der BSG Chemie Leipzig ! Eine lange, kräftezehrende Saison voller Tiefschläge, gerade in der Hinrunde, ist am vergangenen Wochenende versöhnlich zu Ende gegangen. Grün-Weiß hat durch eine beeindruckende Siegesserie den Klassenerhalt geschafft und sammelt nun Kräfte, um in der nächsten Saison wieder anzugreifen.

Stanley Ratifo (31) soll auch in der kommenden Spielzeit für die BSG Chemie Leipzig auf Torejagd gehen. Der Verein möchte ihn unbedingt halten. © Picture Point / Roger Petzsche

Während es sich die Spieler auf Mallorca gut gehen lassen, genießt Trainer Alexander Schmidt (57) momentan die italienische Sonne.

So richtig Urlaub ist es aber nicht, wenn ständig das Telefon klingelt. Der Kader für die kommende Spielzeit muss zusammengebastelt werden. "Ich bin schon oft am Handy aktuell. Aber das ist auch positiv, weil man schon merkt, dass Chemie für Spieler attraktiv ist", so der Coach gegenüber TAG24.

Unter anderem braucht es ja einen Ersatz für Nils Lihsek (26), der sich Ligakonkurrent Erzgebirge Aue angeschlossen hat.

Zudem sollen feste Größen wie Stanley Ratifo (31) gehalten werden. "Er ist extrem wichtig für uns, ist hier absoluter Publikumsliebling. Er muss sich bewusst sein, dass das ein hohes Gut ist, auch für ihn. Wer weiß, wie es in einem anderen Verein laufen würde", so Schmidt, der natürlich weiß, dass Aue und Halle schon angeklopft haben.

Chemie war aber selbst auch schon auf dem Transfermarkt tätig. Zudem wurden Vertragsverlängerungen eingetütet. Details sollen in den nächsten Tagen folgen. Ob man noch mehr machen muss, wird sich in den kommenden Wochen erst zeigen. Je nachdem, ob es noch weitere Abgänge geben wird.